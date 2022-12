Mannheimer Morgen Plus-Artikel Energiekosten Was bringt Mannheimern die Preisbremse bei Fernwärme?

In den letzten Wochen ist viel über die Gas- und Strompreisbremsen geredet worden. Fast zwei Drittel aller Haushalte in Mannheim heizen jedoch mit Fernwärme. Auch für sie soll es Entlastungen geben. Wir prüfen, was die bringen