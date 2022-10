Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weitere acht Jahre im Amt? Peter Kurz: Entscheidung über erneute Kandidatur als Mannheimer OB am Jahresende

Der Mannheimer SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz zögert seine Entscheidung, ob er bei der Wahl in acht Monaten nochmal antreten will, weiter hinaus. Erst zum Jahresende kündigt er eine Erklärung an