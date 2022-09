Adler-Torhüter Brückmann: „In Ordnung ist nicht gut genug“

Das Warten geht weiter. Die Adler Mannheim stehen auch nach dem dritten Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga noch ohne Sieg da. „Diese Ausbeute ist enttäuschend und genügt nicht unseren Ansprüchen“, betonte Torhüter Felix Brückmann nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung am Freitag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. „Unsere Leistung war in Ordnung - in Ordnung ist aber nicht gut

