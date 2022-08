Waldhof-Podcast: "Buwe Gebabbel" spielt „DoppelPass“

Mannheim. ProWaldhof, der Dachverband für Fanclubs des Mannheimer Drittligisten, zählt inzwischen 86 Clubs und Initiativen, doch darunter ragt „DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus e.V.“ ganz besonders heraus. Nicht nur weil DoppelPass schon seit der Saison 1999/2000 aktiv ist, sondern weil der Fan-Club beispielsweise für seine vorbildliche Arbeit im Oktober 2011 als dritter Preisträger beim Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) ausgezeichnet wurde und immer noch stark Präsenz zeigt. Abseits vom aktuellen Geschehen hat der Waldhof-Podcast „Buwe Gebabbel“ deshalb eine spezielle Folge produziert, in der die DoppelPass-Vertreter Carlo Peduto-Brixner, Paul Wenzel und Max Seefisch zu Gast sind.

Dabei geht es natürlich um die Gründungsphase des Fan-Clubs, der damals ein Zeichen gegen die Umtriebe von rechtsradikalen Gruppen setzen wollte, und die jüngere Entwicklung der Fan-Szene, aber auch um Themen, die jedem anderen Waldhof-Fan ebenfalls auf den Nägeln brennen: Ist der Zweitliga-Aufstieg in diesem Jahr ein Muss oder passt auch die 3. Liga? Benötigt der SV Waldhof ein neues Stadion und wenn ja – wo sollte es gebaut werden? Und: Lässt sich das beschädigte Verhältnis zwischen den organisierten Fans und der Spielbetriebs-GMBH des SV Waldhof noch reparieren?

Darauf gibt es ausführliche Antworten, doch die Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller haben das DoppelPass-Trio auch als Kollegen eingeladen. Schließlich sendet der Fan-Club schon seit dem Jahr 2000 sein Format „Doppelpass on Air“ im bermuda.funk und hat doch regelmäßig Gäste aus dem Kader, dem Trainerteam oder dem Management zu Gast.

Auch zu diesem Themenbereich haben die Doppelpassler einige nette Anekdoten parat. Na, neugierig geworden? Dann schnell auf die gängigen Podcast-Plattformen, ab Mittwoch (0.00 Uhr) die 48. Folge des „Buwe Gebabbel“ herunterladen und den Podcast am besten abonnieren. red