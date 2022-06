Das zweite lange Wochenende im Juni ist vorbei. Und auch dieses nutzten die Menschen in der Metropolregion zu Ausflügen mit dem öffentlichen Nahverkehr. „Wir haben den 9-Euro-Ticket-Effekt wieder gespürt, allerdings nicht so stark wie am Pfingstwochenende“, sagt Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar Verkehr (RNV) GmbH, des Betreibers der Busse und Bahnen in Mannheim, Ludwigshafen und

...