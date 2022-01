Greenpeace Mannheim-Heidelberg überreicht „Goldenen Betonklotz“ an CDU-Fraktion

Heidelberg. Von Michaela Roßner

Bei diesem Preis gibt es keine Laudatoren – und keine glücklich lächelnden Gewinner: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace Mannheim-Heidelberg hat am Montagabend zum zweiten Mal ihre Negativ-Auszeichnung „Goldener Betonklotz“ überreicht – diesmal an die CDU Heidelberg. Vor dem Heidelberger Rathaus nahmen die beiden Stadträte Werner Pfisterer und Nicole Marmé die Würdigung „für eine rückwärtsgewandte und umweltfeindliche Lokalpolitik“ entgegen. Eine Zeremonie ohne Glanz und Gloria.

Marmé und Pfisterer hielten drinnen im Rathaus ihre Bürgersprechstunde ab, während draußen eine Handvoll Greenpeace-Aktivisten Banner ausrollte und den goldfarben bemalten Ziegelstein bereitlegten. Die CDU-Gemeinderatsfraktion erhält den „Betonklotz“, weil sie sich als „Lobbyistin für eine autogerechte und damit klimaschädliche kommunale Verkehrspolitik“ erwiesen habe, erklärt Martin Bösel, bei Greenpeace Mannheim-Heidelberg zuständig für den Themenbereich Mobilität. Festgemacht haben die Umweltschützer das an den Beiträgen, die CDU-Gemeinderäte das gesamte Jahr über im „Stadtblatt“ – es wird als Mitteilungsblatt von der Kommune herausgegeben – veröffentlicht hatten. „Wer 2021 noch eine bessere Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto und praktisch kostenlose Parkplätze fordert, der zeigt, dass er den dringend notwendigen Klimaschutz nur auf dem Papier voranbringen will“, lautet die Begründung der Auszeichnung, die eher eine Schmähung ist. „Wir hoffen, damit ein Umdenken bei der CDU Heidelberg anzuregen“, fügt Bösel hinzu.

Pfisterer drückt als erster die Glastür auf und stellt sich zur Übergabe bereit. Hier werde er „kein großes Statement“ werde er abgeben, kündigt der erfahrene Lokalpolitiker eine schriftliche Stellungnahme der Fraktion an. Die CDU sei keine „Autofahrerpartei“, betont er dennoch, „sondern eine Volkspartei“. Es sei auch zu einseitig, die Ablehnung der Anwohner-Parkpreise und die Forderung nach einer fünften Neckarquerung zu reduzieren: „Wir haben auch viel für Radwege und den öffentlichen Nahverkehr gemacht.“

Auf Nachfrage von Bösel bleibt Pfisterer aber auch bei der Meinung, dass an der Straße abgestellte Lastenräder genauso Parkgebühren zahlen müssten wie Autos. „Und es kann nicht jeder mit dem Rad unterwegs sein, denken Sie an behinderte und alte Menschen“, schiebt der CDU-Rat nach. Die CDU verkenne dabei „die Vorteile einer umweltfreundlichen Mobilität und vergleicht ernsthaft die Belastungen des Autoverkehrs mit den geringen bis nicht vorhandenen Belastungen durch den Radverkehr“, betont Greenpeace. Die CDU solle „dem wissenschaftlichen Kenntnisstand in Bezug auf die Klimakrise Rechnung tragen und sich von der Vorstellung einer ,autogerechten’ Stadt zu verabschieden“, fordern sie.

Marmé, die kurz nach Pfisterer rausgekommen ist und hinter seinem Rücken die Diskussion verfolgt, mischt sich kurz ein, beendet dann aber die „Zeremonie“. Den mit goldener Farbe angemalten Stein nehmen sie mit ins Fraktionszimmer.

Den ersten „Betonklotz“ hat vor ein paar Jahren die Heidelberger FDP bekommen. „Parkplätze wachsen nicht an Bäumen“, hatten sie zur Kommunalwahl plakatiert, „dieses dämliche Plakat hat uns auf die Idee mit dem ,Betonklotz’ gebracht“, erinnert sich Brösel.