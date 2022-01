Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Änderungen beim Frauennachttaxi: Anrufen und einsteigen ins Frauennachttaxi - das ist in der Quadratestadt bald nur noch mit Anmeldung möglich. Warum die Stadt das System umgestellt hat, wie das Fahren in Zukunft funktioniert und was gleich bleibt.

Schulstart im Südwesten - Was Eltern und Schüler wissen müssen: Am Montag beginnt in Baden-Württemberg nach den Weihnachtsferien wieder die Schule. Unterrichtet werden soll trotz der Corona-Variante Omikron in Präsenz. Ein Überblick.

Bau der größte Flüchtlingsunterkunft verzögert sich: Die Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in der Mannheimer Industriestraße dauert ein Jahr länger als geplant. Erst Ende 2022 soll sie wieder eröffnet werden - das hat erhebliche Folgen für die Stadt.

Wie Model Julia Gauly aus Speyer die Magersucht überwand: Mehr als 80.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, aber nicht immer war das Leben der 25-Jährigen so glücklich wie es auf den Bildern aussieht. Sie litt an einer Essstörung.

Wie das regionale Handwerk mit dem Materialmangel zu kämpfen hat: Die Preise für viele Materialien sind deutlich gestiegen. Das kommt nun immer mehr bei der Kundschaft von Handwerksbetrieben an. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

