Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Poser-Kontrolle in Mannheimer Innenstadt: Die Polizei hat den rollenden Verkehr im Blick gehabt - das Ergebnis: 111 kontrollierte Personen, vier sichergestellte Fahrzeuge und etliche Verkehrssünden.

Explosion bei der BASF jährt sich zum 100. Mal: Am 21. September 1921 fliegt bei der BASF in Oppau ein mit 4500 Tonnen Kunstdünger gefülltes Silo in die Luft - Hunderte Menschen sterben, der Knall ist noch in München zu hören.

Mannheimer Bundestagswahlkandidaten und -kandidatinnen ab 16 Uhr in der "MM"-Wahlarena: Am heutigen Sonntag lädt der "MM" die Kandidierenden der im Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion ins Nationaltheater ein. Die Veranstaltung übertragen wir im Livestream.

Filmfestival des deutschen Films in Ludwigshafen geht an diesem Sonntag zu Ende: Am letzten Abend werden in drei Kategorien Filmkunstpreise vergeben - Veranstalter rechnen mit hohem Defizit.

Debatte: Warum ist Sprachpolitik für Parteien so wichtig, Herr Lobin? Islamunterricht in deutscher Sprache, die Nutzung des Gendersternchen, die Deutsch-Kompetenz von medizinischem Fachpersonal - Parteien nutzen die Sprache im Wahlprogramm.

In Ilvesheim startet die Reihe "Kultur im Dunkeln": Ab Ende September startet in der Schloss-Schule in Ilvesheim wieder die Veranstaltungsserie "Kultur im Dunkeln". Das Publikum lauscht der Musik, sieht aber nichts.

Zeitreise: Erfurt gilt seit dem Mittelalter als internationale Gartenbaumetropole. Heute zeugt ein in Deutschland einzigartiges Museum davon.