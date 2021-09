Am 21. September 1921 ist der 16-jährige Willi Portune mit seinem Freund Paul Müller auf dem Weg zur Arbeit im BASF-Stickstoffwerk in Oppau, als es um 7.32 Uhr passiert: Mit ungeheurer Wucht explodiert ein mit 4500 Tonnen Kunstdünger gefülltes Silo auf dem Gelände, der Knall ist noch in Zürich und München zu hören. Willi und Paul sterben noch vor dem Werkstor – sie gehören zu den 561 Toten des

