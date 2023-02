Boris Becker besucht Mutter Elvira in Leimen

Auf Blitzbesuch in Leimen: Deutschlands im Alltagsleben manchmal gestrauchelte Tennis-Ikone Boris Becker hat seinem Heimatort und vor allem seiner nach wie vor dort lebenden Mutter am Montag einen Besuch abgestattet. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der 55-Jährige um die Mittagszeit zwei Bilder. Eines zeigt ihn auf dem Tennis-Gelände des TC BW Leimen. Unter das Bild schrieb Becker in

...