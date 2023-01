Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Abgesagte Umzüge in der Region: „Kann das Ende der Straßenfasnacht sein“

Kritik übt er an der Regierung in Mainz. Jürgen Lesmeister, Präsident der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereine, über das mögliche Ende der Straßenfasnacht aufgrund neuer Regeln. In Baden-Württemberg läuft es anders