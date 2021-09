Die kommenden Jahre werden keine leichten sein für das Nationaltheater Mannheim. Die heute beginnende Saison wird ganz entscheidend verantwortlich sein dafür, wie das Haus am Goetheplatz in die Sanierungsphase ab 31. Juli 2022 hineingeht. Sie wird aber auch ganz entscheidend verantwortlich sein dafür, wie es vier, fünf oder mehr Jahre später in den sanierten und doch wieder selben Bau von

...