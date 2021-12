Die Ansage war laut und markig. In zwei Jahren soll der SV Waldhof nach Möglichkeit in der 2. Liga spielen, so wünschte es sich SVW-Präsident und Mäzen Bernd Beetz im Sommer bei der Eröffnung des neuen Fan-Shops. Bei vielen Beobachtern rief das ein irritiertes Kopfschütteln hervor, weil der damals bestehende Kader zu diesem Zeitpunkt diesen Ansprüchen noch nicht gerecht werden konnte. Doch

...