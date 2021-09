Armin Laschet hat jetzt ein Zukunftsteam, aber hat er auch eine Zukunft? Drei Wochen vor der Bundestagswahl zieht die SPD angetrieben von ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im aktuellen Politbarometer an der Union vorbei. Zuletzt war das vor 19 Jahren so. Natürlich ist auch die Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe nur eine Momentaufnahme, aber wie will Laschet die Trendwende schaffen?

...