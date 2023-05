Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kolumne #mahlzeit Wie Leni und Heidi Klum für Intimissimi an der Straße stehen

Ist es nicht nah an Kinderprostitution, fragt Caro (rhetorisch), wenn sich ein Mädchen mit Schlauchbootlippen in Dessous-Werbung all den Männern in ihren Autos am Straßenrand so knapp bekleidet anbiedere - in eleganter Spitze?