Isch dreh øm Rad!

Alt wärrä, so sagä die Leit midd Räschd, iss jo nix fär Feigling, gell. Odda wie moi ehemolischi Nochbärn imma gsacht hodd: „Isch sag Ihnä, wønndä in moim Alda morgäns uffwachsch unn s’duuda nix weh – dønn bisch hie!“ Schunn moi Großmudda hodd misch gewørnt: „Buwl, därfsch alles wärrä im Lewä – bloß nädd alt!“ Dess hawwisch domools nädd vaschdonnä. Heid schunn. Awwa isch will nädd jommarä unn

...