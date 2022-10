Volle Veranstaltungswoche mit Dreierpack von Felix Lobrecht, „Woyzeck“ und Laibach

Metropolregion.

„Woyzeck“ feiert Nationaltheater-Premiere im Studio Werkhaus

Mannheim. Mit Georg Büchners Dramenfragment „Woyzeck“ feiert das Schauspiel des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, seine erste Studio-Werkhaus-Premiere der neuen Spielzeit. Der ersten ohne das sanierungsbedürftige Haupthaus am Goetheplatz. Das 1913 uraufgeführte Stück um den armen Soldaten Woyzeck, der mit seiner Freundin Marie ein uneheliches Kind hat, unter Wahnvorstellungen leidet und sich einem Militärarzt für medizinische Experimente zur Verfügung stellt, um seinen kargen Sold aufzubessern, zählt zu den meistgespielten Dramen der deutschen Theaterliteratur. Zusammen mit dem Ensemble konzentriert sich Regisseur Branko Janack hier „auf den Woyzeck-Wahn und beleuchtet, welche der Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, die in Büchners Fragment verhandelt werden, wir auch heute noch vorfinden“, teilt das Theater mit. Mit Leonard Burkhardt und Omar Shaker stellen sich dabei erstmals die zwei neuesten Mitglieder des Schauspielensembles dem Mannheimer Publikum vor (hier unser Vorbericht). Die nächsten Vorstellungen folgen am 22., 23. und 25. November, jeweils 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt zehn Euro (Kartentel.: 0621/1680150). Zum Stück: nationaltheater-mannheim.de

Felix Lobrecht satt: Dreimal „All you can eat“ in der SAP Arena

Mannheim. Plakate, Kampagnen, Pressemitteilungen – hat Comedy-Star Felix Lobrecht nicht nötig, um drei Sold-Out-Awards in der Mannheimer SAP Arena abzuräumen (hier ein Artikel, warum zu den Shows keine Presse zugelassen wird). Der 33-Jährige spielt sein neues Programm ,,All you can eat“ vom 20. Bis 22. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Trotz Ausverkauft-Status gibt es noch mehr oder weniger winzige Kontingente so genannter Restkarten, also in der Regel vereinzelter Sitzplätze – noch am meisten für den Samstag. Über Telefon 0621/18 190 333 bei der SAP Arena oder unter felixlobrecht-tickets.de (56,55 Euro plus Gebühren).

Enjoy-Jazz-Programm bietet internationale Vielfalt

Rhein-Neckar. „Bei einem Konzert von John Kameel Farah wird man durch die Jahrhunderte geschleudert und zwischen Kontinenten hin- und herkatapultiert“, heißt es im Enjoy-Jazz-Programm über den Pianisten, Organisten und Keyboarder John Kameel Farah, der am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, in der Heidelberger Friedenskirche auftritt. Karten, um den 1983 geborenen Kanadier und seinen „Baroque-Mid-Eastern-Cyberpunk“ zu erleben, kosten online 26,30 Euro (wie immer bei den Konzerten des Städte-übergreifend in der Rhein-Neckar-Region veranstalteten „Festivals für Jazz und Anderes“ kommt im Webshop eine Gebühr hinzu).

Die Mannheimer Saxofonistin Alexandra Lehmler und der französische Vibraphonist und Komponist Franck Tortiller bringen zur selben Zeit den Mozartsaal im Schwetzinger Schloss zum Klingen. Ihr Duo-Projekt nennen sie „Aerial“ - hier kostet der Eintritt 34 Euro.

In Schwetzingen geht es weiter mit dem Festivalprogramm: So präsentieren die Jazztage Schwetzingen am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Rokokotheater des Schlosses das Projekt Hemera, wohinter sich die Pianistin Tania Giannouli, Schlagzeuger Michele Rabbia und Kontrabassist Daniele Roccato verbergen. Giannouli hat das Trio als „Artist in Residence“ des Festivaljahrgangs 2022 eigens zusammengestellt, nachdem sie im vergangenen Jahr mit ihrem eigenen, langjährigen Trio aufgespielt hatte. Karten gibt es für 13 Euro.

Ins Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus ist am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr die Band Amirtha Kidambi’s Elder Ones zu Gast. Die aus dem Free Jazz kommende Rhythmusgruppe mit Saxofonist Matt Nelson als Melodiespitze formiert sich um die Ausdrucks-reiche US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Instrumentalistin Amirtha Kidambi. Hierfür gibt es Tickets für 21,90 Euro. Eine Matinee mit dem Schlagzeug- und Elektronic-Duo Ingar Zach und Michele Rabbia ist am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr im Heidelberger Metropolink’s Commissary zu erleben. Der Eintritt: 15,30 Euro.

Abends geht es zurück nach Ludwigshafen ins „Haus“, wo um 20 Uhr, die Devils of Moko musizieren, alias Pianist Dominic J. Marshall, Bassist Mulele Matando und Schlagzeuger Sam Gardner. Als „Melting Pot“ (Schmelztiegel) beschreiben die Drei, die sich einst am englischen Leeds College of Music kennenlernten, ihre Band. 20,80 Euro kosten die Karten für das Konzert.

Das Pablo Held Trio um den namensgebenden Pianisten hat sich in den vergangenen 15 Jahren den Ruf als eines der wagemutigsten Klaviertrios der europäischen Szene erarbeitet. Nun konzertieren Held, Robert Landfermann (Bass) und Jonas Burgwinkel (Schlagzeug) mit Gitarrist Nelson Veras am Montag, 24. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis. Karten gab es im Vorverkauf für 24 Euro (hier ohne Gebühr), indes: „Aktuell leider ausverkauft. Kontaktieren Sie uns für die Warteliste“, teilt der Club auf seiner Homepage mit.

Der Schweizer Pianist und Komponist Nik Bärtsch und die französische Formation Les Percussions de Strasbourg statten der Alten Feuerwache in Mannheim am Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Shaker Kami“ einen Konzertbesuch ab. Die Karten kosten 29,50 Euro. Der britische Pianist und Produzent Alfa Mist verbindet auf seinem aktuellen Album „Bring Backs“ Jazz und Hip-Hop mit Soul - live zu erleben ist das am Mittwoch, 26. Oktober, um 20 Uhr gleichfalls in der Alten Feuerwache. Im Webshop sind Tickets für 26,20 Euro erhältlich. Komplette Programmübersicht: enjoyjazz.de

Slowenische Band Laibach bei den Ludwigshafener Festspielen

Ludwigshafen. Nicht nur Theater, Tanz und Performance, auch Konzerte finden sich im Programm der derzeit ausgerichteten Ludwigshafener Festspiele – und dieses dürfte ein ganz besonderes werden: Am Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr, ist die slowenische Band Laibach mit ihrem „Love Is Still Alive“-Tourprogramm in Theater im Pfalzbau zu Gast. Vor über 40 Jahren im damaligen Jugoslawien gegründet, musikalisch zwischen Avantgarde, Industrial, Noise und EBM aufgestellt, verfolgte die Gruppe auch immer eine politische Agenda und wandte sich in offensiver Kunstmanier gegen totalitäre Regime aller Art – was verlässlich für Kontroversen, Verbote und Klagen sorgte. Der Eintritt kostet zum Einheitspreis 31 Euro, ermäßigt 23 Euro. Mehr dazu: theater-im-pfalzbau.de

Vom Brecht-Abend zum Gruselkabinettstückchen beim Kleinkunstfestival Jetzt erst recht!

Mannheim. Musikalisch weiter geht es im Programm des Mannheimer Kleinkunstfestivals „Jetzt erst recht!“, das seinem Publikum bis Ende November insgesamt 16 Veranstaltungen in Capitol-Casino und im Musikkabarett Schatzkistl bietet: Die Schauspielerin Bettina Franke und der Liedermacher Bernd Köhler setzen sich in ihrem Programm „Oh! Sagte Herr K.“, das die beiden am Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr, im Schatzkistl präsentieren, mit Bertolt Brecht auseinander. Köhler spielt und singt an dem Abend indes nicht nur Brecht-Songs, sondern steuert auch eigene Lieder bei. „Ein bisschen Lars muss sein!“ findet der Musical-Darsteller, Schauspieler und Musik-Comedian Lars Redlich, der am Sonntag, 23. Oktober, 19 Uhr, im Capitol-Casino auftritt. „Er singt, swingt und springt von der Sopran Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker und die Diva und parodiert mit neuen Texten brüllend komisch Hits wie ,Stairway to Heaven' oder ,Despacito'“, kündigt das Festival an.

Mit ihrem Programm „Dong mal 12 - musikalisch-literarische Gruselkabinettstückchen ist die Gruppe Tutu Toulouse (alias Tina Kuka, Mario Fadani, Oliver Kuka und Matthias Paul am Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr, im Schatzkistl zu Gast: „Vampire, Werwölfe und Wiedergänger aus Gothic- Klassikern von Edgar Allan Poe bis Bram Stoker gesellen sich zu modernen Buhmännern und Schreckensgestalten aus Film, Funk und Fernsehen“, so die Vorankündigung. Karten für die Festival-Veranstaltungen kosten online bei eventime.de jeweils 24 Euro („ticketdirect“ zum Selbstausdrucken). Die Tickethotline ist unter Tel. 0621/3367333 zu erreichen.

Übersicht: jetzterstrechtfestival.de

Tanz am Nationaltheater zeigt neue Stücke von Ensemblemitgliedern

Mannheim. Neue Stücke von Ensemblemitgliedern der Tanzsparte am Mannheimer Nationaltheater (NTM) können die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, bei der neuesten Ausgabe der Choreografischen Werkstatt im NTM-Tanzhaus im Stadtteil Käfertal erleben: „Vom Duett und Trio bis zum Gruppenstück, von der Installation über die Verbindung von Tanz und Film bis zu Tanz pur bietet die Choreografische Werkstatt jährlich eine genussvolle Werkschau für neue Talente am NTM“, informiert das Theater. Die nächste Vorstellung nach dieser Premiere steht einen Tag später, am Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr, auf dem Spielplan. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt zwölf Euro, für Studierende 15,25 Euro und „Last Minute“ fünf Euro. Kartenlink: nationaltheater-mannheim.de

Schatzkistl präsentiert Musik, Comedy und Burlesque

Mannheim. Der großen, 2017 verstorbenen Sängerin Joy Fleming erweist die Revue „Iwwa die Brick“ die Ehre, die am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, wieder im Mannheimer Schatzkistl aufgeführt wird. Der Eintritt kostet 23,50 Euro. Bereits Ausverkauft ist der Abend mit Comedian Masud Akbarzadeh, der am Freitag, 21. Oktober, auf seiner „Fame Tour 2022“ im Schatzkistl Station macht.

Glamourös, opulent und augenzwinkernd geht es tags darauf, am Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr, bei der Schatzkistl Burlesque Nacht zu, zu der Gastgeberin Fanny di Favola und Conférencier Elmar Jäger dieses Mal die Burlesque-, Bühnenkunst- und Musikschaffenden Fara Féline, Wassilissa Wilde (aka Wolfgang Bäng), Elekktra Heart und Sascha Kommer begrüßen. Karten kosten 32,30 Euro.

„Was zählt“ heißt sein fünftes Album, das der Musiker und Schauspieler Stefan Jürgens – bekannt nicht zuletzt auch als „Tatort“-Kommissar und „Soko Donau“-Ermittler - am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, auf der Schatzkistl-Bühne im Trio mit Andy Cutic und Ralf Kiwit vorstellt. Mit dabei hat Jürgens „zusätzlich viele seiner besten Songs und auch der gelernte scharfzüngige Standup Comedian in ihm wird an diesem Abend sicher nicht zu Hause bleiben“, kündigt das Musikkabarett an. Der Eintritt beträgt 29,50 Euro. Zu den jeweiligen genannten Preise kommen gegebenenfalls noch Bearbeitungs- und Servicegebühren hinzu.

Tickets: schatzkistl.de

Capitol mit dicht geschnürtem Programmpaket

Mannheim. Enorm viel los ist in den kommenden Tagen auf den Bühnen des Mannheimer Capitol. Zunächst einmal präsentiert der in England geborene und seit über 30 Jahren in Deutschland lebende Comedian Don Clarke sein neues Programm „Fett and Furious!“ am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im großen Saal. Dabei nimmt Clarke sein Publikum mit auf einen Wilden Ritt: „Als fünffacher Vater will er immer noch Party machen UND weiß auch wie das geht. Einer der wenigen, der ein Alsterwasser so trinkt, dass die Zitronenlimo im Glas bleibt“, notiert das Capitol. Karten kosten je nach Platzkategorie 19,60 oder 24 Euro.

Im Rahmen der Reihe „A Cappella Pur“ gastiert die Gesangs-Pop-Gruppe medlz am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Capitol. Die vier Sängerinnen interpretieren in ihrem Showprogramm „(das) läuft bei uns!“ Songs von Tina Turner und Coldplay ebenso wie Stücke von Rio Reiser oder Zaz. Tickets gibt es für 25,10 oder 28,40 Euro. Zur selben Stunde tritt Musikerin Anne Haigis im Casino des Capitol auf, um dort bei „Carry on – Songs für immer“ Brücken von US-Southern-Rock über Blues bis zu Gospel und Folk zu schlagen. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Bereits ausverkauft ist das Kindertheaterstück „Ein Schaf fürs Leben“, das am Sonntag, 23. Oktober, im Capitol-Casablanca aufgeführt wird. Abends um 19 Uhr geht es am selben Sonntag mit Witz vom Olli weiter – alias Oliver „Olli“ Gimber, der sein neues Programm „Obacht – Frisch gestrichen!“ mit in den Capitol-Saal bringt. Der „witzigste Malermeister Deutschlands“, der mit seine Social-Media-Kanälen ein Millionenpublikum erreicht, teilt hierbei Erlebnisse mit Kunden und Mitarbeitern, erzählt ebenso aber auch Storys über sich selbst. Der Eintritt dazu kostet 31,50 Euro.

„Eine Show, wie du sie noch nie erlebt hast“, erwartet das Publikum laut Ankündigung beim „Zombie Inferno“ am Montag, 24. Oktober, 19.30 Uhr. Das Setting: „New York ist schon gefallen, Paris und London ebenfalls. Zombies versetzen die Welt in Angst und Schrecken – Wer gebissen wird, mutiert.“ Die Besucherinnen und Besucher der Show können den Verlauf der Handlungen und Entscheidungen aktiv mitgestalten. Karten kosten zwischen 33,25 und 61,85 Euro.

Bei der IG-Jazz Session, die am selben Montag um 21 Uhr im Casino beginnt, musiziert das Tobias Altripp Trio, mit dem Namensgeber am Klavier, Moritz Koser am Bass und Johannes Hamm am Schlagzeug. Ab sofort soll die Reihe an jedem zweiten und vierten Montag im Monat stattfinden. Der Eintritt frei.

Beim Irish Folk Festival sind am Dienstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr vier Formationen im Capitol zu Besuch: Der Multiinstrumentalist Yann Honoré, alias One man Celtic Orchestra, das Duo Diane Cannon & Jack Warnock, die ihre „Soulful Gaelic Songs“ präsentieren, die Band The Armagh Rhymers (mit „Mysterious masks, myths and music“) sowie die Neo-Folk-Band Billow Wood mit ihren Stücken aus dem Westen Irlands. Tickets gibt es für 40,50 oder 42,70 Euro.

Mit „Doppelpass on Tour“ gibt sich das kultige Fußball-Talk-Format mit Sport1-Moderator Thomas Helmer am Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr, im Saal die Ehre. Helmer begrüßt auf den jeweiligen Tour-Stationen „prominente Gäste aus dem Fußball- und Showbereich, auch mit entsprechendem regionalem Bezug zum Veranstaltungsort.“ Karten kosten zwischen 30 und 41,50 Euro, das VIP-Ticket gibt es für 92,10 Euro. Die Capitol-Tickethotline hat die Nummer 0621/3367333. Karten für die Veranstaltungen sind ebenso online erhältlich, dabei variieren die vorgenannten Preise.

Capitol-Programm: capitol-mannheim.de

Motettenchor und Kantatenorchester führen Mozart-Requiem in Mannheimer Heilig-Geist-Kirche auf

Mannheim. Mozarts letzte Komposition, sein Requiem d-moll KV 626, sowie das Werk „Aus abgrundtiefer Finsternis“ – eine Vertonung des Psalms 88 von Enjott Schneider – erklingen am Samstag 22. Oktober, 20 Uhr, und am Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr, in der Mannheimer Heilig-Geist-Kirche. Aufgeführt werden die Stücke vom Mannheimer Motettenchor und dem Heidelberger Kantatenorchester unter Leitung von Klaus Krämer; Solistinnen und Solisten sind Sabine Goetz (Sopran), Victoria Rieser (Alt) sowie Sebastian Köchig (Tenor) undTimothy Sharp (Bass). Online (unter www.ztix.de/hp) kosten Karten für beide Konzerte 16 Euro (frei Platzwahl) oder 22 Euro (nummerierte Plätze), ermäßigt zwölf oder 17 Euro (jeweils „Print@home“ zum Selberdrucken). Beim Bezirkskantorat Mannheim gibt es Karten unter Tel. 0621/153118. Infos: kirchenmusik-ma.de

Irish Folk mit The Kilkennys in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Nicht nur eine sehr bekannte Biermarke ist nach dieser Stadt benannt - auch die Irish-Folk-Band The Kilkennys hat ihre (Namens-)Wurzeln in dem irischen Ort am River Nore. Ihre Eigenkomposition wie auch Neuinterpretation von Klassikern präsentiert die vor über 20 Jahren von Schulfreunden gegründete Formation nun am Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim. An der Abendkasse kostet der Eintritt 28 Euro, im Online-Vorverkauf gibt es Karten für 26,30 Euro (plus Gebühr). Mehr zur Show: altefeuerwache.com

Jazz- und Broadway-Klassiker erklingen im Mannheimer Ella & Louis

Mannheim. Zum vierten Mal heißt es „Broadway meets Blue Note“, wenn das Gesangs-Duo Anna Krämer und Darius Merstein-McLeod am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ans Mikrofon treten. Die zwei präsentieren dabei „Best of Both Worlds“ - das beste aus beiden Jazz-Welten also. Begleitet werden sie von Daniel Prandl am Klavier, Florian Hartz am E-Bass und Dirik Schilgen am Schlagzeug. Zuletzt gab es allerdings nur noch Karten in der Sitzplatzkategorie B (Sitzplatz mit leichten Einschränkungen) für 18 Euro, Abendkassenpreis: 20 Euro.

Im „Young Talents Jazz Bar“-Format des Ella & Louis ist am Samstag, 22. Oktober, das Jil Pappert Trio zu Gast. Das Trio um Gesangstalent Jil Pappert wird von Bjarne Sitzmann an der Gitarre und Lukas Hatzis am Bass kompletiert. Der Eintritt ist frei. Details: ellalouis.de

Kabarett mit Stephan Bauer in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Die Hochzeit markiert dem Volksmund zufolge den schönsten Tag im Leben. Und dann? „Ehepaare kommen in den Himmel - in der Hölle waren sie schon“, postuliert Stephan Bauer mit seinem aktuellen Programm, das der Humorist am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr, mit in die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus bringt. Und dieses markiert die „aberwitzige Rettung vor falschen Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die Moderne heute mit im Gepäck hat“, stellt die Veranstaltungsvorschau in Aussicht. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Kartenbestellungen sind unter Tel. 0621/22 4 88 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu möglich. Online-Tickets zum Selberdrucken gibt es für 24,10 Euro (ermäßigt 18,60 Euro) bei eventime.de.

Mit ihrer Impro-Show ist die Improvisationstheatergruppe Drama Light dann wieder am Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr, in der Klapsmühl' zu sehen. Karten gibt es für 13 Euro, ermäßigt acht Euro. Online kosten sie 18,60 beziehungsweise 13,10 Euro. Die Premiere des 50. Programms des Hausensembles Kabarett-Dusche musste wegen einer Erkrankung vom 21. Auf 28. Oktober verschoben werden. Der Titel ist Programm: „Schnurz!“ – denn das Trio Wolfgang Schmitter, Josefin Lössl und Hans Georg Sütsch wird auch eine Woche später funktionieren wie frisch geduscht.

Der Spielplan: klapsmuehl.eu

Konzert mit Von Wegen Lisbeth in Halle 02 ausverkauft

Heidelberg. Bereits ausverkauft ist das Konzert der Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth, die auf ihrer „captcha Tour 2022“ am Samstag, 22. Oktober, in der Heidelberger Halle 02 einen Stopp einlegt.

Tribute-Band Stahlzeit kommt in Mannheimer Maimarktclub

Mannheim. Bretthart zur Sache dürfte es am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr im Mannheimer Maimarktclub gehen, wenn dort die Band Stahlzeit ihren Rammstein-Tribute-Motor anwirft. Bereits seit 2005 widmet sich die Gruppe um Sänger und Frontmann Helfried „Heli“ Reißenweber dem Werk der Neue-Deutsch-Härte-Speerspitze. Und auch auf der aktuellen „Schutt + Asche“-Tour von Stahlzeit darf sich das Publikum wohl wieder auf eine imposante, pyrotechnische Funken sprühende Show gefasst machen. Tickets (zum Selbstausdrucken) gibt es für 38,40 Euro bei eventime.de oder für 35,90 Euro (plus Gebühr) über die Bandhomepage stahlzeit.com

Bigband Kicks'n Sticks spielt in Frankenthal und Mannheim

Frankenthal/Mannheim. Gleich zweimal ist die traditionsreiche Bigband Kicks'n Sticks mit ihrem Programm „Bigband Classics – an Evening wie Count Basie, Duke Ellington & Thad Jones“ in den kommenden Tagen in der Region zu erleben. Zunächst präsentiert das Jazzorchester aus dem Rhein-Neckar-Delta am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr im Gleis4 in Frankenthal die Klassiker der vorgenannten Musiker-Legenden. „Print@home“-Tickets zu zwölf, ermäßigt acht Euro sind unter www.kuz-gleis4.de/events/bigband-kicksn-sticks verfügbar. Anschließend ist die Gruppe unter Leitung von Jochen Welsch am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr zum Auftakt der siebenteiligen „Big Band Chamber Concerts“ in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu hören. Karten zum Selbstausdrucken für 18,60 Euro (ermäßigt: 13,10 Euro) sind hier erhältlich: eventim.de

Indie-Band Sophia gastiert im Café Central / UFO-Konzert abgesagt

Weinheim/Mannheim. Mit seinem famosen Indie-Bandprojekt Sophia spielt der in London lebende Sänger, Gitarrist und Produzent Robin Proper-Sheppard am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im Weinheimer Café Central. „Holding On / Letting Go“ hat Mastermind Proper-Sheppard die Tour nach dem jüngsten Sophia-Album benannt, das vor zwei Jahren erschienen ist. An der Abendkasse kostet der Eintritt 28 Euro, im Webshop 26,40 Euro.

Schlechte Nachrichten gibt es mit Blick auf das für Dienstag, 25. Oktober, im Mannheimer MS Connexion anberaumte und vom Cafe Central veranstaltete Konzert von Phil Moggs Band UFO zu vermelden: Der Auftritt „muss krankheitsbedingt leider ausfallen, Nacholtermin fraglich, Karten können zurückgegeben werden“, teilt das Café Central als Veranstalter auf seiner Homepage mit. Der Club im Internet: cafecentral.de

Musiktheater Rex bietet Rock mit Supertramp-Gitarrist und Ex-Genesis-Sänger

Bensheim. Auf ihrer „The Rage To Survive Tour“ ist die Danny Bryant Bigband derzeit unterwegs, was die Gruppe um den um den britischen Bluesrock-Gitarristen Danny Bryant am Donnerstag, 20. Oktober, 20.30 Uhr, nun auch ins Bensheimer Musiktheater Rex führt. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Webshop 27,40 Euro (plus Gebühr). Der US-amerikanische Musiker Carl William Verheyen – bekannt für seine Arbeit als exquisiter Studiogitarrist und mit der Bandlegende Supertramp – stattet dem Rex mit seiner Carl Verheyen Band auf ihrer „25th European Tour Anniversary“-Konzertreise am Freitag, 21. Oktober, 20.30 Uhr, einen Besuch ab. An der Abendkasse kostet der Einlass 29 Euro, Online-Karten gibt es für 25,20 Euro (plus Gebühr).

Der schottische Rocksänger Ray Wilson und seine Band machen dem Rex am Samstag, 22. Oktober, 20.30 Uhr, ihre Aufwartung. Bekannt ist der Musiker Vielen nicht zuletzt als Vokalist der Band Stiltskin; und zwei Jahre später trat er nach dem Ausstieg von Phil Collins für Genesis ans Mikrofon. 35 Euro beträgt der Eintritt zu Wilsons „The Weight Of Man“-Tourkonzert an der Abendkasse, im Webshop sind Karten für 31,80 Euro (plus Gebühr) erhältlich. Kartenlink: rex-ticketshop.de

Circle Of Mud konzertieren bei Pfingstbergblues in Mannheim

Mannheim. Mit seiner neuen Bluesband Circle Of Mud kommt der junge Elsässer Sänger und Gitarrist Flo Bauer am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, ins „Red House“ der Mannheimer Pfingstbergschule. Das (unbetitelte) Debütalbum des Quartetts ist vor fast punktgenau einem Jahr erschienen. Der Eintritt zu dem Konzert, das im Rahmen der Pfingstbergblues-Reihe veranstaltet wird, kostet an der Abendkasse 20 Euro, im Vorverkauf können Tickets zum Preis von 18 Euro unter www.pfingsbergblues.de oder per E-Mail an pfingstbergfestival@web.de reserviert werden. Hier geht's zu Bandhomepage.

Saxofonist Ian Fullwood tritt bei Blue-Tower-Party auf

Mannheim. „Disco meets Saxophone“ lautet die Maxime, wenn der aus England stammend Saxofonist Ian Fullwood am Samstag, 22. Oktober, ab 21 Uhr im Mannheimer Blue Tower zu seinem Instrument greift. In bester Erinnerung ist der Musiker einem als langjähriger musikalischer Weggefährte von Blues-Gitarrist Jim Kahr. „DJ of the Night“ ist daneben Tatjana Orfee. Bei der Veranstaltung von Foreverdisco, die im Rahmen der Partyreihe „Ü30 Clubnight Deluxe“ stattfindet, erwartet das Publikum eine „Zeitreise durch die letzten Jahrzehnte der Clubmusik.“ Tickets kosten im Webshop zwölf Euro (plus Gebühr). Tickets: foreverdisco.de.