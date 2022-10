Neuer Karlstorbahnhof und Ina Müller - das sind die besten Veranstaltungen in der Region

Macht auf "Amen" erhellende Musik in finsteren Zeiten: Konstantin Gropper alias Get Well Soon. Am Samstag spielt der Mannheimer das erste Headliner-Konzert im neuen Karlstorbahnhof in der Heidelberger Südstadt. © Clemens Fantur

Metropolregion. Schöne Mannheims spielen Jubiläumsshow im Mannheimer Capitol

Mannheim. Bezeichnenderweise „Das wird ja immer schöner“ hat die Musikkabarett-Gruppe Schöne Mannheims ihre Show zum zehnten Bühnenjubiläum genannt, die sie am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol vorstellt. Und wer die hochmusikalischen Anna Krämer, Susanne Back Smaida Platais (Gesang) und Stefanie Titus (Klavier)schon live erlebt hat, weiß, wie zutreffend die Capitol-Beschreibung ist: „Sie bestechen durch einen Mix aus Comedy, Musikkabarett, starken Stimmen und schauspielerischer Glanzleistung.“ Tickets gibt es zu 27,60 oder 30 Euro (Kartentel. 0621/3367333), online sind Karten für 30,10 oder 32,50 Euro erhältlich (zum Selbstausdrucken). Infos: capitol-mannheim.de

Festspiele Ludwigshafen präsentieren Wiener Burgtheater mit „Geschlossene Gesellschaft“

Ludwigshafen. Im Rahmen der Ludwigshafener Festspiele führen das Tiroler Kammerensemble sowie Multitalent und Figurenspieler Nikolaus Habjan am Donnerstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, ihre Produktion „Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus“ im Theater im Pfalzbau auf, bei der Musik, Sprache und Puppenspiel verbunden werden. Der Eintritt kostet zum Einheitspreis 31 Euro, ermäßigt 23 Euro. „Heiße Luft“ bringen Nikolaus Habjan (Kunstpfeifen, Conférencier) und Ines Schüttengruber (Klavier) am Freitag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, be einem Konzert im Gläsernen Foyer zu Gehör. Der Eintritt beträgt 27 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Jean-Paul Sartres Existenzialismus-Klassiker „Geschlossene Gesellschaft“ führt das Burgtheater Wien am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, und am Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr, in einer Inszenierung von Martin Kušej auf der Großen Bühne auf. Jeweils 20 Minuten vor Beginn gibt es eine Stückeinführung im Foyer. Karten kosten im Normaltarif zwischen 26 und 47 Euro - online standen zuletzt keine Tickets mehr zur Verfügung.

Unter dem Titel „Allein“ findet am Montag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, eine Lesung mit Autor Daniel Schreiber im Gläsernen Foyer statt, der in seinem gleichnamigen Werk „das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft“ ergründet. Anschließend diskutiert Schreiber mit der Journalistin Shirin Sojitrawalla, danach gibt es ein Konzert mit Klangkünstler Hauschka (Einheitspreis: 24 Euro, ermäßigt 14 Euro). Am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Oktober, jeweils 19.30 Uhr, werden unter dem Kopenhagener-Opernhaus-Label „Kammerballetten“ Choreografien von Paul Lightfoot, Ella Rothschild, Sebastian Kloborg und Juliano Nunes im Pfalzbautheater gezeigt. Karten kosten 31 Euro, ermäßigt 23 Euro. Kartenbestellungen sind unter Tel. 0621/5042558 möglich.

Festpiel-Programm: theater-im-pfalzbau.de

Bassisten-Ikone Hellmut Hattler spielt im Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. Kein Geringerer als Bassisten-Legende Hellmut Hattler stattet dem Mannheimer Jazzclub Ella & Louis am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, einen Konzertbesuch ab. Der ehemalige Kraan- und Tab-Two-Protagonist wird dabei von seiner exquisiten Band begleitet: Fola Dada am Gesang, Torsten de Winkel an den Gitarren und Oli Rubow am Schlagzeug. Karten für das Stehplatz-Konzert kosten im Vorverkauf 24 Euro, an der Abendkasse 26 Euro.

Das New Jazz Voices Trio mit der renommierten Sängerin Sandy Patton – die etwa schon mit Dizzy Gillespie, Paquito de Riveira, Cab Callaway und Ray Brown arbeitete - ist hiernach am Freitag, 28. Oktober, ab 20 Uhr in dem Musikclub zu erleben. Moritz Langmeier spielt Klavier, Jens Loh Bass, Holger Nesweda Schlagzeug. Karten (22 Euro) gab es zuletzt noch in der Kategorie B („Sitzplatz mit leichten Einschränkungen“). Im Rahmen der Young Talents Jazz Bar ist am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, das Phileas Loh Trio im Ella & Louis zu Gast, das von Schlagzeuger Loh, Lukas Wögler am Saxofon und Moritz Holdenried am Bass gebildet wird. Der Eintritt ist frei.

Mehr: ellalouis.de

Helmut Hattler, „Dimitri“:

Gespräch über „Kultur als Reservoir der Utopie“ im Ludwigshafener Bloch-Zentrum

Ludwigshafen. „Kultur als Reservoir der Utopie“ lautet das Thema beim „Talk bei Bloch“ am Donnerstag, 27. Oktober, um 18 Uhr im Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum. In diesem dritten Teil der „Wendezeiten“-Gesprächsreihe diskutieren Roman Dubasevych, Professor für ukrainische Kulturwissenschaft, Marina Schubarth, Regisseurin und Leiterin des Dokumentartheaters Berlin, sowie Dichterin Eugenia Senik über „Aktuelle Positionen im Kontext des Ukrainekrieges“. Dietrich Brants (SWR) moderiert. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt 2,50 Euro. Eine Anmeldung unter anmeldung@bloch.de oder Tel. 0621/5042202 wird empfohlen. Details: bloch.de

Musikfestival Enjoy Jazz läuft weiter auf Hochtouren

Rhein-Neckar. Aufregend vielschichtig es beim Internationalen Festival Enjoy Jazz voran, das noch bis zum 12. November in der Region ausgerichtet wird. In der Heidelberger Metropolink’s Commissary steht dabei am Donnerstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr ein Konzert mit Londoner Balimaya Project auf dem Programm. Ziel des 2019 von Perkussionist Yahael Camara Onono gegründeten Kollektivs ist es, „in Großbritannien lebende Instrumentalisten mit afrikanischen Wurzeln mit ihren Roots zu verbinden – natürlich vor allem musikalisch“, teilt Enjoy Jazz mit. Tickets kosten im Online-Shop 21,90 Euro, dazu kommt (wie auch bei den anderen Enjoy-Jazz-Konzerten) eine Gebühr.

Pianist Lukas DeRungs, der 1990 in Freiburg geboren wurde und in Mannheim lebt, präsentiert am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, der Mannheimer Citykirche Konkordien mit seinem Quintett und dem Jazzchor Freiburg seine „Kosmos Suite“-Komposition: „Irisierender, vielstimmiger, sphärenhafter, teils ins Atonale driftender Gesang vereinigt sich mit der brodelnden improvisatorischen Energie von DeRungs Quintett“, heißt es im Festivalprogramm. Hier unsere Kritik zum gleichnamigen Debütalbum. Karten gibt es für 29,60 Euro.

„Wer bin ich eigentlich? Und warum überhaupt?“ fragt eine Wissens-Show zum Thema Herkunft und Identität mit Clarissa Corrêa da Silva und Simone Müller, die am Samstag, 29. Oktober, um 12 und 15 Uhr, im Rahmen des „Enjoy Jazz Education“-Programm im Heilbronner Science-Center experimenta Premiere hat. Tickets kosten vier Euro. Der Schweizer Pianist Nik Bärtsch präsentiert sein fünfstündiges „Mobile: Sounding Church Circles“-Konzert am selben Samstag, ab 19 Uhr in der Mannheimer Christuskirche. Neben der Hauptbühne beim Altar, auf der Bärtsch, Nicolas Stocker und Sha an Flügel, Percussioninstrumenten, Bassklarinette und Saxofon zu hören sind, gibt es vier weitere Sound-Stationen im Kirchenraum. Karten sind für 37,30 Euro erhältlich.

Eine Sonntagsmatinee mit dem Duo Ferenc Snétberger und Anders Jormin beginnt am 30. Oktober um 11 Uhr im Heidelberger Betriebswerk. Karten für das Konzert mit dem ungarischen Gitarristen Snétberger und dem schwedischen Bassisten Jormin kosten 18,60 Euro. Die Pianistin Tania Giannouli – dieses Jahr neben Nik Bärtsch „Artist in Residence“ des Festivals - kann das Publikum am im 30. Oktober um 16.30 Uhr, im Kino im Heidelberger Karlstorbahnhof (neuerdings: am Marlene-Dietrich-Platz) „im Gespräch über Filmmusik“ erleben. Der Eintritt ist frei. Seine völlig frei spielbare „Carte Blanche“ zieht der Ludwigshafener Ausnahme-Schlagzeuger Erwin Ditzner zusammen mit dem „Freedom Orchestra“ am Sonntagabend, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim. Dabei sind: Achim Kaufmann (Klavier), Rudi Mahall (Bassklarinette), Fabian Dudek (Saxofon), Matthias Matti Muche (Posaune) und Sebastian Gramss (Bass). Eintritt: 18,50 Euro.

Die britische Gruppe Seed (vormals Seed Ensemble) um die Saxofonistin und Komponistin Cassie Kinoshi präsentiert ihren westafrikanisch und karibisch beeinflussten Groove bei einem Doppelkonzert mit der senegalesisch-schwedischen Assoziations-Gemeinschaft Wau Wau Collectif am Montag, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus (Eintritt: 26,30 Euro). Eigenkompositionen wie auch Pop-Song-Interpretationen spielt das Carsten Lindholm Trio mit Schlagzeuger Lindholm, Pianist Jan Gunnar Hoff und Bassist Reggie Washington am selben Montag, 20 Uhr. im Mannheimer Ella & Louis. Das Konzert ist indes ausverkauft - „Kontaktieren Sie uns für die Warteliste“, so das Ella & Louis. Karten kosteten im Vorverkauf 24 Euro (hier ohne Gebühr).

Der Grammy-preisgekrönte US-amerikanische Mandolinist und Sänger Chris Thile tritt am Dienstag, 1. November, 20 Uhr, im Ludwigshafener „Haus“ auf. Mit seinem jüngsten Solo-Album „Laysongs“ hat Thile einen neuen Weg eingeschlagen, so das Festival: „Der führt diesmal eher nach innen und in die Vergangenheit.“ 35,03 Euro kostet die Mit-Reise dorthin.

Der aus Kuba stammende Musiker Harold López-Nussa hat eine Ausbildung zum klassischen Konzertpianisten durchlaufen – aber „das brodelnde Leben in den Straßen Havannas, die lateinamerikanischen Rhythmen, die Traditionen afro-kubanischer Tanzmusik prägen die Improvisationen dieses Virtuosen.“ Am Mittwoch, 2. November, 20 Uhr, spielt er im (neuen) Heidelberger Karlstorbahnhof, Karten kosten 29,60 Euro.

Vollständiges Programm: enjoyjazz.de

Nik Bärtsch Solo piano, „Modul 5, Modul 12, Modul 17“:

Rührende Lieder und Polit-Humor in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. „Herzhaft lachen, vor Rührung weinen, Tabuthemen aufbrechen“ – das alles passiert auf einem Konzert der Liedermacherin Miss Allie, informiert die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus, wo die junge Musikerin am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, auftritt. Karten kosten 28,05 Euro. „Willkommen in der Rettungsgasse“ heißt Humorist Christoph Brüske sein Publikum am Mittwoch, 2. November, um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne. In diesem Programm mischt der Künstler „Polit-Kabarett und Musikeinlagen aufs Köstlichste.“ Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Tickets gibt es unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu. Im Webshop variieren die aufgeführten Preise. Zum Spielplan: klapsmuehl.eu

Schatzkistl bietet buntes Kabarett- und Musikprogramm

Mannheim. „Die zwei Blonden, die niemand kennt“ sind am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl zu Gast – alias Melanie Haag und Patricia Kain, zwei nicht zuletzt durch ihren Podcast „Pamela“ bekannte Sängerinnen aus Mannheim. „Charmant, witzig und vor allem eins: kess“ sind die beiden laut Vorankündigung zu dem Auftritt, der im Rahmen des Kleinkunstfestivals Jetzt erst recht! stattfindet. Florian Kaether spielt dabei Gitarre. Unter demselben Festivaldach präsentiert Erzieher Jan Preuß sein Comedyprogramm „(V)Erzieher - völlig unerzogen“ am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, im Schatzkistl: „Frech, schonungslos ehrlich und manchmal auch fies beleuchtet Jan Preuß eine Welt, in der eine Männerquote durchaus angebracht wäre.“ Karten für die Veranstaltungen kosten bei eventime.de jeweils 24 Euro (zum Selbstdrucken). Tickethotline: 0621/3367333.

Die „Crème de la Krämer“ stellt Sängerin und Schöne-Mannheims-Bandmitglied Anna Krämer am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, im Schatzkistl vor. Die Musikerin präsentiert sich dabei von „sanfter Chansonnière bis Rockröhre“, verrät das Musikkabarett. Karten kosten im Webshop (zum Selbstdrucken) 22,50 Euro. Das Kindertheater-Stück „Am Samstag kam das Sams zurück“ (ab vier Jahre) führt das Theater Knuth am Sonntag, 30. Oktober, um 16 Uhr im Schatzkistel auf. Franka und Andreas Kilger verbinden dabei Schau- mit Stabfiguren-Spiel. Karten kosten online elf Euro.

Programmübersicht: schatzkistl.de

Karlstorbahnhof eröffnet neues Domizil / Konzert mit Get Well Soon

Heidelberg. Sein neues Domizil in der Heidelberger Südstadt stellt der Heidelberger Karlstorbahnhof am kommenden Wochenende vor. Zunächst werden am Freitag, 28. Oktober, um 17.30 Uhr die Fotoausstellung „Zwei Tage im September“ und um 18 Uhr die Video-Installation „Under my Umbrella“ auf dem Marlene-Dietrich-Platz eröffnet - bei freiem Eintritt. Die feierliche Eröffnung im Saal um 19 Uhr ist schon ausverkauft. Anschließend findet die erste „The Base“-Party im neuen Haus statt - mit DJ Move D und den Dengaboys. Der Eintritt dazu ist frei (als Clubveranstaltung gilt hierfür 2G: Einlass nur für Geimpfte und Genesene mit Nachweis).

Mit „Theater Tag & Nacht“, einem 24-stündigen Eröffnungsspektakel, wird auch das Theater im Karlstorbahnhof (TiK) am Samstag, 29. Oktober, ab 16 Uhr mit Leben gefüllt: Schauspiel, Musik, Tanz, Performances, Papier-, Improvisations- und Kindertheater, Clowns, ein Mehrgenerationen-Flashmob, Workshops und Mitmach-Aktionen erwarten das Publikum. Auch hier ist der Eintritt frei. Um 18 Uhr öffnet die „Under my Umbrella“-Installation, und um 20 Uhr kann im Saal ein ganz besonderer Gast begrüßt werden: der Musiker (und Popakademie-Absolvent) Konstantin Gropper mit seinem Projekt Get Well Soon. „Amen“ heißt das siebte Album (hier unsere Kritik), das der Sänger, Songschreiber und Multiinstrumentalist im vergangenen März unter diesem Namen veröffentlicht hat. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 30 Euro, im Webshop gibt es Karten für 28,50 Euro (plus Gebühr).

Anschließend lädt der Chop Suey Club ab 22.30 Uhr zu einer Indie-Party ein (auch das ist eine 2G-Clubveranstaltung), der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro und ist mit Stempel vom Get-Well-Soon-Konzert frei.

Auf einen Blick: karlstorbahnhof.de

Time Warp auf dem Maimarktgelände

Mannheim. „Two Days/Two Stages“ (Zwei Tage/Zwei Bühnen) heißt es mit lakonischem Understatement auf der Homepage des Techno- und House-Mega-Festivals Time Warp, das am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, wieder in der Mannheimer Maimarkthalle und im angrenzenden Maimarktclub ausgerichtet wird. Am Freitag sind bei dem Groß-Event ab 22 Uhr Amelie Lens, Denis Sulta, Enrico Sangiuliano, Joseph Capriati, Loco Dice, Maceo Plex, PAN-POT, Perel, Reinier ZonneveldLive, Richie Hawtin und Sama' Abdulhadi an den Soundstationen zu hören, am Samstag geben sich ab 20 Uhr Adam Beyer, Dax J, Héctor Oaks, KAS:ST, Kobosil, Kölsch, MARRØN, Paula Temple, Peggy Gou, Solomun sowie Sven Väth und VTSS die Ehre. Tagestickets gab es zuletzt jeweils für 75 Euro, das Wochenendticket war bereits ausverkauft. Mehr: time-warp.de

Kabarett Dusche feiert 50. Programm

Mannheim. „Gründervater“ Wolfgang Schmitter steht im Mittelpunkt von „Schnurz … das 50. Programm“, das sein 1976 gegründetes Mannheimer Satire-Trio Kabarett Dusche am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, in der heimischen Klapsmühl‘ am Rathaus erstmals aufführt. Zusammen mit Josefin Lössl und Hans Georg Sütsch demonstriert der Altmeister wieder einmal alle satirisch-musikalischen Vorzüge des Ensemble-Kabaretts (hier unsere Vorabkritik zur Hauptprobe). Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 17. Weitere Termine (klapsmuehl.eu ): 29. und 30. Oktober, 11.-13., 17.-19. 24.-27. und 30. November, 1., 4., 10., 11. und 31. Dezember (Silvestergala). Karten unter eventim.de

„Ab unter die Ehre“ im Mannheimer Theater Felina-Areal

Mannheim. „Eine Geschichte für alle, die einmal sterben müssen“ erzählt die Uraufführung „Ab unter die Ehre“, die am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Theater Felina-Areal Premiere feiert. Esther Steinbrecher (Buch und Regie) wirft hier einen unkonventionellen Blick auf den Vorgang des Bestattens und stellt „die Frage nach posthumer Individualität in einer Welt regulierter Friedhofskultur und normierter Rituale“. Karten (für 15, ermäßigt acht Euro) können über die Homepage oder unter Tel. 0621/3364886 (Anrufbeantworter) reserviert werden. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag, 30. Oktober, 20 Uhr.

Theater-Homepage: theater-felina.de

Comedian Ingmar Stadelmann feiert Bühnenjubiläum im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Der Meister des bösen Wortes“ feiert am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol einen runden Jahrestag: „Außer mir macht‘s ja keiner!“ hat Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann erkannt – und dementsprechend auch sein Programm zum zehnten Bühnenjubiläum benannt. „Er erzählt von den Folgen eines längeren Barts bei Polizeikontrollen, und auch immer über sich selbst“, heißt es in der Ankündigung. „Nie ohne am Ende einen Gag abzufeuern – brutal feinsinnig, einfach klug und berstend komisch!“ Hier geht es zu unserem großen Stadelmann-Interview u.a. über seine Vorgeschichte im Capitol mit Torsten Sträter. Karten kosten 27,20 oder 29,40 Euro (Tickethotline: 0621/3367333). Im Webshop gibt es Tickets für 29,70 oder 31,90 Euro (zum Selbstdrucken). Mehr: capitol-mannheim.de

Indie-Pop-Band Blond spielt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Unter dem bündigen Bandnamen Blond machen Nina und Lotta Kummer und Johann Bonitz aus Chemnitz seit über elf Jahren gemeinsam Indie-Pop - und waren in dieser Zeit auch schon als Vorband mit Kraftklub, Annenmaykantereit, Leoniden und Von Wegen Lisbeth auf Tour. In eigener Sache gastiert das Trio am Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim. Power Plush spielen im Vorprogramm, der Eintritt kostet an der Abendkasse 25 Euro. Online-Tickets gibt es für 23 Euro (plus Gebühr). Konzertinfos: altefeuerwache.com

Blond, „Du und Ich“:

Stadtensemble-Projekt „4 Jahreszeiten“ startet am Nationaltheater

Mannheim. Die Premiere der Produktion „4 Jahreszeiten. Herbst“ von und mit dem Mannheimer Stadtensemble sowie vielen Kollaborateurinnen und Kollaborateuren aus dem neuen Stadtteil Franklin präsentiert das Mannheimer Nationaltheater (NTM) am Samstag, 29. Oktober, ab 18 Uhr auf dem Franklin Field Platz vor der Sports Arena. Die Performance markiert zugleich die erste Folge des Zyklus’ „4 Jahreszeiten“: „Ein Jahr lang wollen wir durch Gespräche, Workshops und künstlerische Experimente mit neuen und alten Bewohner*innen herausfinden wie sich eine Gemeinschaft bildet, welche Hoffnungen und Herausforderungen neue Wohnorte mit sich bringen“, schreibt das NTM dazu. Karten kosten im solidarischen Tarifsystem zwischen drei und 25 Euro. Das Kartentelefon hat die Nummer 0621/1680150. Zur Produktion:

nationaltheater-mannheim.de

Ina Müller gastiert mit Band in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Ihre Late-Night-Show „Inas Nacht“, aufgezeichnet in der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“, ist seit vielen Jahren ein Kult-Format. Nun macht sich die norddeutsche Kabarettistin und Sängerin Ina Müller zusammen mit ihrer Band auf in Richtung Mannheimer SAP Arena: „55“ heißt das aktuelle Album, das sie am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, dorthin mitbringt. Die Tickethotline hat die Nummer 0621/18190333. Online kosten sie im SAP-Webshop zwischen 50,50 und 69,50 Euro (Abholung); Business-Tickets gibt es für 169 Euro. Infos: saparena.de

Video Henning May (AnnenMayKantereit) und Ina Müller, „Tommi“:

Gil Ofarim rockt im Café Central

Weinheim. In jüngerer Vergangenheit war Rockmusiker Gil Ofarim eher in juristischen und persönlichem Kontext in Öffentlichkeit präsent gewesen. Wer sein Augenmerk nun wieder dezidiert auf die Musik des Sängers richten will, hat dazu am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, Gelegenheit, wenn Ofarim auf seiner „Alles auf Hoffnung“-Clubtour im Weinheimer Café Central einen Stopp einlegt. Karten für das Konzert kosten 29,50 Euro. Tickets: oveyourartist.com

„Hoffmanns Erzählungen“ feiern am Theater Heidelberg Opernpremiere

Heidelberg. Das 1851 uraufgeführte Musiktheaterstück „Les Contes d’Hoffmann“ („Hoffmanns Erzählungen“) feiert am Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr, in der Regie von Andrea Schwalbach und unter musikalischer Leitung von Elias Grandy und Paul Taubitz am Theater und Orchester Heidelberg Premiere. Mit seiner Fantastischen Oper in fünf Akten setzte Jacques Offenbach dem Dichter E. T. A. Hoffmann ein Denkmal. Für die Premiere waren zuletzt nur noch wenige Restkarten verfügbar. Sie kosten zwischen 20 und 45 Euro, ermäßigt zwischen zehn und 22,50 Euro. Die nächste Vorstellung steht am Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr, auf dem Spielplan. Die Theaterkasse ist unter Tel. 06221/5820000 zu erreichen. Theaterprogramm: theaterheidelberg.de

Kurpfälzisches Kammerorchester gibt 2. Schlosskonzert in Mannheim

Mannheim. Zum 2. Mannheimer Schlosskonzert lädt das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) am Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr, und am Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr, in den Rittersaal der einstigen Kurfürstlichen Residenz ein. Solistinnen sind die Geigerin Liya Petrova und die Bratschistin Lise Berthaud, geleitet wird das Konzert von KKO-Chefdirigent Paul Meyer. Auf dem Programm stehen Werke von Ignaz Pleyel, Robert Fuchs, Joseph Haydn, und Wolfgang Amadeus Mozart. Karten kosten je nach Kategorie 35 oder 50 Euro (plus Gebühr). Jeweils 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn gibt es eine Konzerteinführung. Karten: kko.de

Paul Panzer mit „Midlife Crisis“ im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Mitten hinein in die „Midlife Crisis“ stürzt Paul Panzer in seinem gleichnamigen Programm, das der Comedian am Sonntag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten präsentiert. Das Publikum darf den Humoristen hierbei begleiten „auf seiner emotionalen Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen, durch das wir alle einmal müssen.“ Aber merke: Panzer „in der Krise seines Lebens“, das ist der Show-Ankündigung zufolge „wahrlich zum Totlachen für jeden der nicht drinsteckt!“ Karten (zum Selbstdrucken) kosten bei eventime.de zwischen 37,10 und 48,60 Euro. Showinfos: mcon-mannheim.de

Bach-Klavierabend mit Evgeni Koroliov im BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Als einer der großen Bachexegeten unserer Zeit gilt der Pianist Evgeni Koroliov, der am Sonntag, 30. Oktober, 20 Uhr, im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus Station macht. Mit von der Piano-Partie sind seine Frau Ljupka Hadzigeorgieva sowie seine ehemalige Studentin Anna Vinnitskaja – die mittlerweile selbst zu den gefragtesten Solistinnen weltweit zählt, wie die Konzertankündigung konstatiert. Begleitet werden die Drei von der Kammerakademie Potsdam. Gespielt wird: „Natürlich Bach. Und zwar in der nur selten anzutreffenden Konstellation mit jeweils zwei Konzerten für ein, zwei und drei Klaviere.“ Karten kosten im Normaltarif zwischen 26 und 62 Euro. Mehr: basf.com

Heather Nova tritt in Heidelberger Halle 02 auf

Heidelberg. 1994 war es, als die bermudische Sängerin und Dichterin Heather Nova ihr Erfolgsalbum „Oyster“ veröffentlichte und mit Songs wie „Walk This World“ oder „Island“ in aller Ohren war. Dieses Jahr hat sie mit „Other Shores“ ihr elftes Werk herausgebracht, aus dem sie sicher auch den einen oder anderen Song spielen wird, wenn sie am Dienstag, 1. November, auf ihrer „Solo Acoustic Tour 2022“ in der Heidelberger Halle 02 auftritt. Für den Support sorgt Singer-Songwriter Jonathan Frith, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. An der Abendkasse kostet der Eintritt 47 Euro, im Webshop 46 Euro (plus Gebühr). Zur Veranstaltung: delta-konzerte.de

Heather Nova, „Just Kids“:

Geistliche Chormusik erklingt in Mannheimer Christuskirche

Mannheim. Geistliche Chormusik mit Werken von Heinrich Schütz, Heinrich Scheidemann sowie von Kirchenmusikdirektor Johannes Matthias Michel erklingen am Dienstag, 1. November, 18 Uhr, in der Mannheimer Christuskirche. Unter Michels Leitung musiziert das Ensemble Mannheim Vocal, Marion Krall spielt die Orgel. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.Kartenlink: christuskirche.org

Alice Merton gastiert in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Die Erfolgsmusikerin („No Roots“) und Popakademie-Absolventin Alice Merton kehrt in die Stadt zurück, an der ihre einstige Alma Mater beheimatet ist: Am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, macht die Sängerin und Songschreiber im Rahmen ihrer „S.I.D.E.S.“-Tour in der Alten Feuerwache Mannheim Station, benannte nach ihrem lang ersehnten zweiten Album, das Merton im vergangenen Juni veröffentlichte. Den Support bestreitet die Schweizer Musikerin Joya Marleen. Karten kosten im Webshop 30,70 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 35 Euro. Alles Weitere: altefeuerwache.com

Gerd Dudenhöffer zeigt im Capitol Kabarett-Höhepunkte

Mannheim. „Deja Vu 2“ heißt es am Mittwoch, 2. Oktober, 20 Uhr, wenn Kabarettist Gerd Dudenhöffer im Capitol Highlights aus seinen 18 Bühnenprogrammen vorstellt. Seit gut 40 Jahren spielt der Autor, Regisseur und Kleinkunstpreisträger seine „Ein-Personen-Volkstheater-Stücke“, teilt das Capitol mit. Auch hier wie immer „mit perfektem Timing, eloquenter Sprachlosigkeit, sparsam gesetzter Mimik und herzhaftem Mutterwitz.“ Tickets gibt es für 38,50 oder 40,90 Euro. Online bei eventime.de waren zuletzt noch Karten in der Kategorie für 41 Euro (plus Gebühr) erhältlich. Im Internet: capitol-mannheim.de

Manfred Mann's Earth Band im Musiktheater Rex ausverkauft

Bensheim. Schon ausverkauft ist das Konzert der legendären Manfred Mann's Earth Band, die am Mittwoch, 2. November, im Bensheimer Musiktheater Rex gastiert.