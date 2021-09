Wormser Dom: Wo die frühen Salier ruhen

Leicht übersieht man im Halbdunkel des Wormser Doms den Zugang zur Saliergruft. Vor dem Ostchor führt eine schmale Treppe zum Eingang. Der Besucher findet sich in einem düsteren Raum. Darin stehen dicht an dicht neun wuchtige Steinsarkophage, in denen Vorfahren und nahe Angehörige des ersten Salierkaisers Konrad II. (um 990 bis 1039) ruhen. 1906 legte man die Sarkophage bei Ausgrabungen im Dom

...