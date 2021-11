Weihnachtsmarkt in Landau

Landau. Der kunsthandwerkliche Thomas-Nast-Nikolausmarkt soll vier Wochen lang an verschiedenen Orten in der Landauer Innenstadt stattfinden. Die Stadt weist daraufhin, dass sie beim Weihnachtsmarkt "auf Sicht" fahre und dass es aufgrund der Corona-Lage auch nach Beginn des Marktes noch zu Verschärfungen kommen könne.

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt findet auf dem Rathausplatz, dem Obertorplatz, dem Untertorplatz sowie dem Stiftsplatz statt. Zudem können Kunsthandwerkerinnen und -handwerker ihre Arbeiten in der Marktstraße präsentieren.

Wann findet der Markt statt?

Vom 25. November bis 21. Dezember.

Welche Corona-Regeln gelten?

Die Entzerrung der Veranstaltung ist eine Maßnahme zum besseren Schutz der Besucherinnen und Besucher. Normalerweise findet der Budenzauber ausschließlich auf dem Rathausplatz statt. Zudem besteht auf dem ganzen Gelände eine Maskenpflicht, außerdem gilt die 2G-Regel. Kurzfristig beschloss die Stadt, die Eröffnungsfeier am 25. November ausfallen zu lassen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch gab das Motto "Mehr Genuss und weniger Party" aus.

Weitere Informationen zu den Corona-Regeln gibt es hier

Was kostet der Glühwein?

In den letzten Jahren lag der Preis für einen kleinen Glühwein (0,2 Liter) bei drei Euro und für einen großen Glühwein (0,5 Liter) bei sechs Euro.

Welche Besonderheiten bietet der Nikolausmarkt?

Zum ersten Mal wird es auf dem Untertorplatz eine Eisbahn und auf dem Obertorplatz ein Riesenrad geben. Eine feste Tradition ist hingegen das historische Etagenkarussell.

Welche Parkmöglichkeiten gibt es?

In der Landauer Innenstadt gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten. Größere sind der Alte Meßplatz, der Weißquartierplatz und die beiden Parkhäuser in der Waffenstraße sowie am Großmarkt.

