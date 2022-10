Spätsommer im Herbst - die besten Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Mannheim. So lässt sich der Herbst aushalten. Am Wochenende klettert das Thermometer in Mannheim und Umgebung erneut auf über 20 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst lässt sich auch immer wieder die Sonne in der Kurpfalz blicken. Wer Zeit und Lust hat, dem bieten sich viele Möglichkeiten, das schöne Wetter zu nutzen. Ewig werden uns die spätsommerlichen Bedingungen nicht vergönnt sein. Schon ab Mitte nächster Woche wird es kühler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch schnell ein Eisbecher genießen, bevor manche Eisdielen in den Winterschlaf gehen? Hier gibt es eine Übersicht über zehn besondere Gelaterias in Mannheim, Heidelberg

Den Rucksack gepackt und die Stiefel geschnürt. Wer das schöne Wetter mit Bewegung kombinieren möchte, dem sei ein Ausflug in die Pfalz empfohlen. Dort locken Weinreben, Burgen sowie viele grandiose Ausblicke über die Rheinebene und in den Pfälzer Wald. Wanderexpertin Nicola Hoffelder empfiehlt sieben Wanderwege mit unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit.

Wir bleiben in der Pfalz und auch beim Thema Wandern. Kombiniert werden diese zwei Elemente noch mit Genuss. Spezielle Weinwanderwege führen die Ausflügler gezielt dorthin, wo es eine kühle Schorle und auch etwas zum Essen gibt. Welche Touren das sind, erfahren Sie in unserer Zusammenfassung "Die besten Weinwanderwege in der Pfalz".

Ein Fass als Restaurant, antike Geschichte zum Anfassen oder mittelalterliche Ruinen - die Deutsche Weinstraße ist voller Attraktionen. Alles kann - auch ganz ohne vorherige Wanderung - in Form eines Tages- oder halbtages-Ausflug besichtigt werden. Sieben Sehenswürdigkeiten zwischen Schweigen Rechtenbach und Bad Dürkheim.

Es müssen ja nicht immer die eigenen Füße sein. Auch mit dem Zweirad lässt sich die Kurpfalz gut erkunden. Ob Fachwerkromantik, herbstlich-goldene Wälder oder ein Weltkulturerbe - Fahrradtouren rund um Mannheim können sehr abwechslungsreich gestaltet werden. Für Hartgesottene: Bei bis zu 23 Grad Lufttemperatur locken verschiedene Badeseen zum Sprung ins kühle Nass.

Tagsüber an der frischen Luft, aber abends darf es gerne etwas Kultur sein? Das lässt sich einrichten. Die Verantaltungskalender in der Metropolregion Rhein-Neckar sind voll. So singt Ina Müller in der SAP Arena, bei den Festspielen Ludwigshafen ist das Wiener Burgtheater zu Gast und der Karlstorbahnhof in Heidelberg eröffnet sein neues Domizil. Eine Übersicht über die Veranstaltungen gibt es hier.