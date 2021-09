Erfurt gilt seit über Tausend Jahren als internationale Gartenbaumetropole

Der badische Großherzog Friedrich I. lächelt einen plötzlich an. Mitten in Erfurt erwartet man das nicht. Aber hinter Glas liegt da eine Medaille mit seinem Antlitz, 1907 vergeben bei der Internationalen Kunst- und Großen Gartenbauausstellung anlässlich des Mannheimer Stadtjubiläums an die Firma N. L. Chrestensen. Nun ist sie im Erfurter Gartenbaumuseum zu sehen – neben der Columbus-Medaille

