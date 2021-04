Die Tochter muss kommen, schnell. Man sitzt beim Mittagessen im Mannheimer Palais Bretzenheim an jenem Septembertag. Hier residiert, zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren, Baron Paul Hubert Adriaan Johan Strick van Linschoten, ein niederländischer Diplomat. Am 30. September 1815 hat er einen besonderen Gast. Es ist Johann Wolfgang von Goethe. Aber es sind, oh Schreck, 13 Leute am Tisch.

...