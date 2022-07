Nationaltheater Mannheim verabschiedet sich aus dem Spielhaus mit „Abrissparty“

Das Nationaltheater Mannheim (NTM) lädt am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juli, unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ zu einem spartenübergreifenden Festwochenende für die ganze Familie zum Auszug aus dem Spielhaus ein. Los geht es jeweils ab 15 Uhr. In Sälen, Foyers und auf dem Vorplatz erwarten die Gäste Performances, Ausstellungen, Führungen,Tanz-Workshops, Ausblicke auf die Zeit während der Generalsanierung, Hüpfburg, Weinstand, Foodtruck und vieles mehr.

Höhepunkte des Wochenendes sind die Versteigerung von Theaterrequisiten am Samstag um 19.30 Uhr im Opernhaus sowie der von Hausregisseur Christian Weise inszenierte begehbare Parcours „Shakespeares schillernde Welt“ am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr auf der Bühne des Schauspielhauses. Ab 21 Uhr sind am Sonntag dann alle „zur großen Abrissparty“ zur Verabschiedung aus dem Schauspielhaus eingeladen. Wir hoffen weiterhin, dass es für eine Viertelmilliarde Steuergeld nicht zu einem solchen Abriss kommt. rcl