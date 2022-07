Drei Tage Sommerfest

Bobstadt. Nach zwei Jahren ohne Feste und Veranstaltungen ist es endlich wieder so weit: Von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, feiert die TG Bobstadt auf dem Vereinsgelände ihr Sommerfest. Das Fest startet am Freitag um 18 Uhr, ein DJ sorgt ab 20 Uhr für Musik. Am Samstag ist ab 16 Uhr geöffnet. Live-Musik sorgt ab 20 Uhr für eine hoffentlich volle Tanzfläche. Sonntags zum Frühschoppen ab 10 Uhr unterhält Manfred Winkler die Gäste. Ab 12 Uhr bietet der Verein ein Kuchenbuffet an. Eingebunden in dieses Fest sind die Ehrungen der Mitglieder, die 2020 und 2021 sportliche Erfolge erzielen konnten. So ehrt die TG Bobstadt am Freitag ihre Tänzerinnen und Tänzer, und am Samstag Sportler der Abteilungen Tennis, Turnen und rhythmische Sportgymnastik. Auch langjährige Mitglieder werden nicht vergessen – am Sonntagmittag stehen die Jubilare im Fokus. red

