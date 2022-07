Heddesheim feiert drei Tage lang Dorfplatzfest

Von Hans-Jürgen Emmerich

Mit einem Open-Air-Konzert auf der großen Bühne eröffnen die Starkenburg Philharmoniker am Freitag, 14. Juli, das dreitägige Dorfplatzfest in Heddesheim. Wer sich spontan für einen besuch entscheidet, erhält ab 19.30 Uhr an der Abendkasse mit etwas Glück noch eine Karte der Kategorie 2 (freie Platzwahl).

Am Samstag stimmen die „Stan Glogow’s Dixie Dogs“ aus Wiesbaden ab 18 Uhr auf den Abend ein. Mit großer Freude touren die sympathischen Musiker seit zwei Jahrzehnten mit ihrem fröhlichen New-Orleans und Chicago-Stil durch die europäische Jazzlandschaft. Bei ihren Konzerten springt gleich nach dem ersten Titel der Funke auf das Publikum über.

Ab 20 Uhr sorgt dann die Partyband „The Groove Generation“ für ausgelassene Stimmung. Der Name steht für pure Spielfreude, Energie, Spaß und jede Menge Party. Die achtköpfige Powerband aus dem südhessischen Bürstadt beeindruckt mit ihrem Sound und schafft es seit 15 Jahren immer wieder aufs Neue, europaweit die Zuhörer mitzureißen.

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst statt, begleitet vom Gospelchor Rainbow. Der Gospelchor beteiligt sich unter der musikalischen Leitung von Michael Leibfried seit vielen Jahren regelmäßig an kommunalen Veranstaltungen, gestaltet zahlreiche Gottesdienste in der Gemeinde mit und veranstaltet in regelmäßigen Abständen auch sehr beliebte Gospelkonzerte. Zum Repertoire des Chors zählen neben traditionellen Gospels und Spirituals inzwischen auch Musical-Melodien, Sacro-Pop und weltliche Lieder.

Chöre singen

Um 11 Uhr unterhält der Heddesheimer Kinder- und Jugendchor das Publikum. Der Chor besteht aus drei altersgetrennten Gruppen und beteiligt sich ebenfalls regelmäßig bei kommunalen Veranstaltungen. In den Chorproben ist es Musikpädagogin Sabine Nick wichtig, die Kinder in ihrer Gesamtentwicklung zu unterstützen und auch Werte wie Toleranz, Gemeinschaft und Partizipation zu vermitteln, wie sie selbst sagt.

Im Anschluss, ab etwa 12 Uhr, dürfen sich die Besucher dann auf ein zweistündiges Programm des Musikverein Ehrstädt-Hasselbach 1968 freuen. Er ist ein wichtiger Kulturträger der Stadt Sinsheim und deckt unter der Leitung von Matthias Imhof ein breites musikalisches Repertoire ab – von klassisch bis modern, von Ouvertüre bis Polka, von Avsenik bis Westernhagen. In Heddesheim war der Musikverein bereits 2019 zu Gast und hat das Publikum mit seinem Programm begeistert. Der Eintritt am Samstag und Sonntag ist frei. Für die Bewirtung sorgen regionale Gastronomen.

Ab Freitag Straßensperrungen

Aufgrund des Dorfplatzfestes wird in der Zeit von Freitag, 15. Juli, 9 Uhr, bis Montag, 18. Juli, 15 Uhr, die Schaafeckstraße und die Gewerbestraße für Kraftfahrzeuge teilweise gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt in das bzw. aus dem Parkhaus am Dorfplatz wird von der Rathauskreuzung kommend möglich sein. Des weiteren wird in dieser Zeit die Einbahnstraßenregelung in der Gewerbestraße aufgehoben, so dass für Anwohner eine Zufahrt zu ihren Parkplätzen über die Unterdorfstraße bis zur Absperrung möglich sein wird. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Bei Fragen steht das Ordnungsamt (Frau Strein, Telefon 06203/10 12 34) gerne zur Verfügung.