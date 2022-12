Eröffnung der Oper am Mannheimer Luisenpark verzögert sich weiter

Mannheim. Der auf das Frühjahr 2023 terminierte Eröffnungstermin der Oper am Luisenpark – kurz Opal – kann nicht eingehalten werden. Das teilte das Nationaltheater Mannheim (NTM) am Donnerstag mit. Grund sei, dass der für die Planung und den Bau der Ersatzspielstätte des NTM zuständige Unternehmer Metron Vilshofen GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am Amtsgericht gestellt haben soll.

„Die Nachricht der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unseres Totalunternehmers metron Vilshofen GmbH trifft uns hart“, sagte Tilmann Pröllochs, Geschäftsführender Intendant des NTM laut Mitteilung. Die Gesamtdimension und die damit verbundenen organisatorischen Auswirkungen will das NTM in den kommenden Tagen im Team der Geschäftsstelle Generalsanierung und der Rechtsabteilung erörtern und bewerteten. „Klar ist jedoch, dass sich die Fertigstellung des Gebäudes durch diese Entwicklung noch einmal deutlich verzögern wird“, so Pröllochs.

Aussagen zu einem neuen Eröffnungstermin könnten laut Mitteilung aktuell noch nicht getroffen werden.