Zehn Folgen, zehn literarische Figuren: Rätsel über Rätsel

Zehn Folgen, zehn literarische Figuren: zum Finale des Kulturrätsels nochmals alle Teile auf einen Blick. So haben auch Spätzünder noch eine Chance zu gewinnen.

Teil 1

Mit einem Aufbruch fängt die Erzählung an. Kein Ausflug, sondern eher eine Reise, die eine herausfordernde Wanderung ist. Wacker schreitet unser Held, ein Schriftsteller mit Schönwetternamen, in der kalten Jahreszeit aus, um einen Besuch bei einem befreundeten Geistlichen zu machen, von dem er sich Hilfe in seiner schwierigen Lebens- und Seelenlage verspricht. Der „Held“ ist ein trauriger, also mehr ein Antiheld, dennoch ist sein schlichter Nachname markanter Titel des Buches. Ihn suchen wir hier. Geschrieben hat es ein jung verstorbener Autor, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Südhessen geboren wurde. rcl

Teil 2

Das Kulturrätsel - lösen und gewinnen Alle zehn Teile unseres Kulturrätsels finden Sie hier in Kürze zusammengefasst. Lösen Sie die zehn Folgen und tragen sie Namen der literarischen Figuren unten bei den jeweiligen Ziffern in die Kästchen des Coupons ein, den Sie ausschneiden. Vertikal können Sie das gesuchte Lösungswort lesen. Schicken Sie den Coupon bis 7. Januar 2022 an uns (Adresse steht auf dem Coupon). Das Rätsel, ein E-Mail-Formular zur Teilnahme und den Coupon zum Herunterladen gibt es hier

Wieder spielt die Region eine Rolle, die Autorin, die das Buch schrieb, lebt an der Bergstraße. Und eben auch der jüngste Roman aus ihrer Feder ist dort angesiedelt. Es geht um eine junge Frau mit einigen Talenten, die von ihrer Mitwelt aber meistens unterschätzt und mehr noch: verachtet wird. In ihrer aktuellen Situation geht es ihr indessen ordentlich. Ihre eigene Familie hat ihr früh einen nicht gerade schmeichelhaften Spitznamen verpasst, nach dem in dieser Rätselfolge gefragt wird. Gebildet hat man ihn aus ihrem Vornamen und der Unterstellung, dass sie recht plump sei. tog

Teil 3

Gesucht wird hier einer von zwei Brüdern mit Vor- und Nachnamen. In einem berühmten Schauspiel, das in Mannheim durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat, haben die beiden ein sehr unterschiedliches Verhältnis zu ihrem Vater. Der eine ist gehasst und hintergeht den Erzeuger auf üble Weise, der andere wird geliebt, ist aber auch ein Abtrünniger in der Ferne. Die Sache geht nicht gut aus, zumal auch noch eine Frau im Spiel ist, die beide haben wollen. Der Dichter des Dramas wollte, dass die Bretter der Theaterbühne, die nach Shakespeare bekanntlich die Welt bedeuten, als moralische Anstalt betrieben werden. Wie aber heißt der eine der beiden Dramen-Brüder? dms

Teil 4

Er ist wohl ein ziemlich kauziger Typ, der gesuchte Mann. Er taucht in Teil 1 der Regionalkrimi-Reihe mit satirischem Einschlag auf. 2014. Inzwischen streunte er durch drei weitere umfangreiche Bände und unsere Region. Alle drehen sich um ihn, den verkrachten und gern als „grimmig“ beschriebenen Privatdetektiv – ursprünglich aus Hamburg. Mit Grundweisheiten vom Schlag „Wer long frogt, geht long err“ wird der einstige Hauptkommissar von Anfang an konfrontiert. Die Schöpfer der Figur, der eine gebürtiger Mannheimer und von Bühnen bekannt, die andere Exil-Schwäbin, haben wohl einige kriminelle Energie. jpk/dms

Teil 5

Gefragt ist nach einer Hauptfigur im Werk eines der größten Autoren deutscher Sprache – eines Autors, den man gemeinhin sogar als den größten deutschsprachigen empfindet. Er schrieb in lyrischer Versform, verstand sich aber ebenso auf Dramatik und auch auf Prosa. Immerhin vier Romane hat er geschrieben und veröffentlicht. Eine seiner Figuren in Prosa ist sowohl Haupt- als auch Titelfigur. Und sie ist ein Mann. Erst geht dieser zum Theater, inszeniert dabei auch Shakespeare, dann schließt er sich einer recht geheimnisvollen Gesellschaft an. Wie heißt dieser Mann? Sein Nachname drückt übrigens auch eine Wertschätzung aus. tog

Teil 6

Es geht hier um eine autobiografische Hauptfigur. Um sie herum ein Buch geschrieben hat ein Autor, der auch schon das Mannheimer „Feuergriffel“-Stipendium für Kinder- und Jugendliteratur erhalten hat – oberwohl er eigentlich immer für Erwachsene schrieb und das bis heute so macht. Sein jüngstes Buch hat in einer Bühnenbearbeitung auch kürzlich im Nationaltheater Anklang gefunden. Die gesuchte Figur spielt allerdings im Romandebüt des Autors die Hauptrolle. Dass dieser fantasievoll ist und schreibt, klingt schon im Titel des Buches an. Wie heißt die Figur? tog

Teil 7

Der gesuchte Mannheimer Privatermittler war früher – im Nationalsozialismus – ein Staatsanwalt in Heidelberg. Nun wird er von seinem Schriftsteller-Duo, beides Juristen im Hauptberuf, auf Touren in Mannheim und der Region geschickt. Es geht also im Großen und Ganzen um Justiz, Betrug, Mord. Der Gesuchte hat sein Büro in der Mannheimer Augustaanlage in einem ehemaligen Tabakladen. Dem einen der beiden Autoren der Figur ist später ein Bestseller gelungen, der vor Jahren verfilmt wurde – mit Kate Winslet und David Kross in den Hauptrollen. Gesucht wird hier aber die Figur seiner literarischen Anfänge. dms

Teil 8

„Work and travel“ nennt man auf Neudeutsch, was unser romantischer Protagonist macht. Zunächst allerdings eher unfreiwillig, denn daheim setzte ihn der Vater vor die Tür. Nun ist er auf Wanderschaft, entwickelt sich, verdingt sich als Steuereintreiber und erfolgreich als Gärtner und Geiger. Er findet Geschmack an der Sache wie der weiten Welt, reist nach Österreich und Italien. Der Liebe und ihren Verlockungen begegnet er dabei freilich mehrfach. Am Schluss überwindet unser junger Mann gar noch die Standesgrenzen, und das, obwohl man ihm im Elternhaus mangelnde Strebsamkeit attestierte. rcl

Teil 9

Ein Zeitgenosse aus Heidelberg schuf die gesuchte literarische Figur in den späten 1980er Jahren. Unser bereits leicht korpulenter Mittvierziger wird in diesem „Landroman“ in unserer Region umhergetrieben. Unzufrieden war er mit der Situation daheim – und flüchtet zur Auszeit in ein feuchtes Zimmer an der Haardt. Zu diesem Zweck radelt und wandert er von der Bergstraße in die Pfalz, deren Menschen er ebenso trefflich beschreibt wie die herrliche Landschaft. Auch dieses Buch trägt den schlichten Nachnamen des Protagonisten, der wohl nicht von ungefähr an ein regionaltypisches Getränk erinnert. rcl

Teil 10

Normalerweise ist es ratsam, zwischen literarischen Figuren und ihren Urhebern zu unterscheiden, aber Ähnlichkeiten zwischen beiden gibt es natürlich dennoch oft. Der in Mannheim geborene und aufgewachsene Autor ging selbst gerne spazieren; seine Hauptfiguren machen es ebenso. Und auch sie beobachten dabei viel, das sie dann zu allgemeinen Überlegungen motiviert. Eine Hauptfigur des Schriftstellers verdient im Gehen sogar Geld. In dem 2001 publizierten Buch testet sie die Güte gewisser Gebrauchsgegenstände. Wir fragen nach dem seltsamen Beruf, der eigentlich keiner ist. tog