Xavier Naidoos Mannheimer Konzert auf 2022 verschoben

Mannheim. Xavier Naidoo wird am 9. Oktober nicht in der Mannheimer SAP Arena auftreten. Wie Veranstalter DeMi Promotion am Montag mitteilte, soll das Konzert nun 2022 am über die Bühne gehen: „Das für den 9.Oktober 2021 in der SAP-Arena geplante Konzert des Künstlers Xavier Naidoo im Rahmen der ,Hin und Weg‘-Tour“ muss aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen leider erneut auf 2022 verlegt werden. Die aktuellen Corona-Auflagen machen eine reguläre Durchführung des Konzerts in diesem Jahr leider nach wie vor unmöglich. Ein Termin für das Nachholkonzert im Jahr 2022 steht aktuell noch nicht fest, wird aber in Kürze bekannt gegeben“, heißt es in der Mitteilung der Hirschberger Agentur. Alle bereits erworbenen Tickets behielten für den neuen Termin in 2022 ihre Gültigkeit.

Damit ist nun die gesamte „Hin und weg“-Tournee des umstrittenen Sängers auf den kommenden Sommer verschoben worden. Ursprünglich war der Auftritt für den 15. August 2020 auf der Ladenburger Festwiese geplant. Die Verlegung wurde durch die Pandemie-Auflagen nötig, in Ladenburg sei laut Veranstalter Dennis Gissel 2021 kein anderer Termin mit Naidoos Open-Air-Kalender 2021 vereinbar gewesen. Dazu kam massiver Widerstand aus der Kommunalpolitik der Römerstadt. Der regte sich auch in Mannheim, als die Verlegung in die SAP Arena im Mai 2021 publik wurde. In Rostock hatte eine mögliche Absage eines Naidoo-Konzerts monatelang die Bürgerschaft beschäftigt.