Unsere Kulturtipps der Woche für Mannheim und die Region

INHALT

Metropolregion. Donnerstag

Finale Heidelberger Frühling

Guru Guru, Karlstorbahnhof

Andreas Kümmert, Capitol

Silke Hauck, Schatzkistl

Freitag

"Das weiße Dorf", Theater Oliv

"L'Etang", Pfalzbau

Michl Müller, Capitol

Johannes Flöck, Schatzkistl

Impro Night, Improtheater

Rotten Sound, Cafe Central

Samstag

ClockClock, Alte Feuerwache

"Young Lovers", NTM

Arnim Töpel, Schatzkistl

"Tanztrialog", Eintanzhaus

Dirk von Lowtzow, Karlstorbahnhof

Jan & Henry, Capitol

The Idiots, 7er Club

Sonntag

Buga Kammermusik-Eröffnung

"Prometheus - Burning down the house", NTM

Margit Gehrischs Farewell-Konzert, Nibelungenhalle

"Ja klar und am Ende ist dann eh wieder der Kapitalismus schuld", Junges Theater HD

Jens Wienand, Improtheater

Montag

Akademiekonzert, Rosengarten

Richie Beirach feat. Huebner 2, Ella & Louis

Dienstag

"Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie", Pfalzbau

Mannheim Jazz Luunge, Alte Feuerwache

Mittwoch

Pro Arte, Rosengarten

Ingo Appelt, Capitol

Schöne Mannheims, Schatzkistl

DONNERSTAG

Musikfestival Heidelberger Frühling klingt am Wochenende aus

Heidelberg. Das diesjährige Musikfestival Heidelberger Frühling nähert sich mit großen Schritten seinem Ende. Aber zuvor wird am Donnerstag, 13. April, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Paul Boxberg noch „Die Kunst der Fuge“ zelebriert: Das Streichquartett Cuarteto Casals nähert sich hier dem epochalen Zyklus von Johann Sebastian Bach an. Karten kosten 35 Euro, diverse Ermäßigungen sind (wie für die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen auch) verfügbar. Die Stadt der drei Religionen bildet den Ausgangspunkt des „O Jerusalem!“-Programms des Barock-Ensembles Apollo’s Fire, das mit seinen Vokalsolistinnen und -solisten unter der Leitung von Jeannette Sorrell kurz darauf, um 19.30 Uhr, in der Aula der Neuen Universität auftritt. Tickets kosten zwischen 19 und 52 Euro.

Und in der „SPRINGboard“-Reihe widmet sich Harfenistin Magdalena Hoffmann um 20.30 Uhr im Dezernat 16 dem „Melting Pot“ London – mit Werken von Händel, Haydn, Purcell, Britten und Patterson. Karten gibt es für 25 Euro.

Das Vocalensemble Rastatt singt am Freitag, 14. April, 19.30 Uhr, in der Aula der Neuen Universität Stücke von Komponistinnen des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts - Luise Adolpha Le Beau, Pauline Viardot, Augusta Mary Anne Holmès, Fanny Hensel, Cécile Chaminade sowie Nadia und Lili Boulanger. Außerdem erklingen Werke von Gabriel Fauré, Maurice Ravel und Camille Saint-Saens. Am Klavier ist Anne Le Bozec zu hören, Dirigent ist Holger Speck (Karten: 19 bis 52 Euro). „Tsduneba“ ist das georgische Wort für „Erwartung“ - und so heißt auch die Band um den Pianisten (und Sänger) Giorgi Gigashvili, die um 20.30 Uhr im Karlstorbahnhof traditionelle georgische Musik mit modernen amerikanischen Einflüssen von Jazz bis Hip-Hop verschmilzt. Karten kosten 19 Euro.

Als Solist am Piano ist Gigashvili am letzten Festivaltag, Samstag, 15. April, 11 Uhr, in der Aula der Alten Universität zu erleben, wo er Domenico Scarlatti, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Olivier Messiaen und Robert Schumann spielt (Tickets: 19 bis 52 Euro). Das Blechblasquintett Urban Brass musiziert um 17 Uhr in der Peterskirche - zu hören sind etwa Stücke von Phil Snedecor, André Lafosse, Oskar Böhme und Leonard Bernstein. Solo-Trompeter ist Gábor Tarkövi. Karten waren zuletzt noch für 19 oder 25 Euro erhältlich. Das Festivalfinale bildet am Abend, 19.30, Uhr ein Konzert des B’Rock Orchestra zusammen mit Vilde Frang an der Violine, die unter dem Dirigat von Maxim Emelyanychev Kompositionen von Pavel Karmanov, Robert Schumann, Alfred Schnittke und Joseph Haydn interpretieren. Tickets gab es aktuell noch für 49 und 69 Euro.

Komplette Übersicht: www.heidelberger-fruehling.de

Rock-Urgestein Guru Guru feiert 55 Bandjahre in Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Eine (Kraut-)Rocklegende gibt sich am Donnerstag, 13. April, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof die Ehre: Guru Guru. Sage und schreibe „55 Years of Guru Guru“ gilt es zusammen mit der Band zu feiern, deren Konstante über all diese Jahre hinweg der Odenwälder Trommelkünstler Mani Neumeier bildete. Einmal mehr verbinden die Musiker hierbei „Können, Ideenfeuerwerk, Energie, Spielwitz und -freude mit einer begeisternden und aufsehenerregenden Show.“ An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro, im Internet-Shop 18,60 Euro (plus Gebühr). Details: www.karlstorbahnhof.de

Guru Guru, „Space Baby“:

Sänger Andreas Kümmert stellt neues Album in Mannheimer Capitol vor

Mannheim. Sein brandneues Album präsentiert Andreas Kümmert auf der gleichnamigen „Working Class Hero Tour 2023“, die den Blues- und Rock-Sänger am Donnerstag, 13. April, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol führt. Kümmert jüngster Langspieler „umfasst alle Facetten des Ausnahmekünstlers, von druckvollen Rock n Roll-Nummern bis hin zu den fulminanten Balladen“, konstatiert das Capitol. Karten kosten 29,80 oder 34,20 Euro unter der Tickethotline 0621/3367333. Im Webshop sind Karten (zum selbst Ausdrucken) für 32,30 oder 36,70 Euro erhältlich. Infos: www.capitol-mannheim.de

Andreas Kümmert, „Miracles“:

Silke Hauck singt neue Songs in Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Ein „musikalisches Offenbaren ihrer Selbst“ stellt das neue Album von Silke Hauck dar (hier unsere Albumkritik), das die Sängerin am Donnerstag, 13. April, um 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl live erklingen lässt. Die 13 Songs auf „Soul Striptease“ sind „eine explosive Mischung aus Soul, Funk und Rock´n Roll. In ihnen verarbeitet sie einen schweren Schicksalsschlag und rechnet mit den großen Krisen der vergangenen Jahre ab“, so die Schatzkistl-Ankündigung zum CD-Release-Konzert mit der Mannheimer Musikerin. Karten kosten im Webshop 22,50 Euro (Selbstausdruck). Homepage: www.schatzkistl.de

FREITAG

Uli Hoch inszeniert „Das weiße Dorf“ am Mannheimer Theater Oliv / Premiere ausverkauft

Mannheim. Teresa Doplers Kammerspiel „Das weiße Dorf“ bringt das Mannheimer Theater Oliv in Kooperation mit dem Theater Freinsheim auf Bühne. Darin begegnen sich Ruth (Anja Kleinhans) und Jean (Boris Ben Siegel), einst ein Liebespaar, zufällig auf einer Amazonas-Kreuzfahrt wieder. Hätte ihre Liebe damals eine Chance gehabt? Oder führen sie, so wie sie sind, das glücklichste aller denkbaren Leben? Regie führt Uli Hoch. Die (ausverkaufte) Premiere findet am Freitag, 14. April, um 19.30 Uhr statt. Die nächste Vorstellung folgt am 15. April, 19.30 Uhr. Karten gibt es im Webshop für 16,60 Euro plus Gebühr. Mehr

https://theateroliv.de

Théâtre National de Bretagne führt Walser-Stück „L’Etang (Der Teich)“ in Ludwigshafen auf

Ludwigshafen. Auf Robert Walsers Familiendrama „Der Teich“ basiert das Stück „L’Etang (Der Teich)“, mit dem das französische Théâtre National de Bretagne am Freitag und Samstag, 14. und 15. April, um jeweils 19.30 Uhr im Ludwigshafen Theater im Pfalzbau zu Gast ist. Die Inszenierung von Gisèle Vienne wird in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Karten kosten zum Einheitspreis 24 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Stückinfos:

www.theater-im-pfalzbau.deTrailer „L’Étang (Der Teich)“:

Komiker Michl Müller lässt in Mannheimer Capitol Pointen sprudeln

Mannheim. Der aus den TV-Formaten wie „Fastnacht in Franken“ bekannte Komiker Michl Müller stellt sein neues Bühnenprogramm „Verrückt nach Müller“ am Freitag, 14. April, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol vor. Darin „macht das Naturtalent auch diesmal vor keinem Thema halt und es sprudeln zielsicher die Pointen“, heißt es im Vorschautext. Karten kosten im Vorverkauf (Tel. 0621/3367333) zwischen 31,15 und 39,20 Euro. An der Abendkasse sind Tickets ab 34 Euro erhältlich. Im Online-Shop waren Karten (zum selber Drucken) zuletzt für 31,15 und 35,75 Euro verfügbar:

www.capitol-mannheim.de

Kabarettist Johannes Flöck sorgt in Mannheimer Schatzkistl für rasche Entschleunigung

Mannheim. „Entschleunigung - aber zack, zack!“ fordert Kabarettist Johannes Flöck mit allem gebotenen Nachdruck in seinem aktuellen Bühnenprogramm, das er am Freitag, 14. April, 20 Uhr, mit in das Mannheimer Schatzkistl bringt. Darin bietet der Comedian und Autor „ganz persönliche Denk- und Humoranstöße die eigene Situation neu zu betrachten. Sie dürfen dabei entspannen - und Sie werden lachen!“ Karten gibt es im Online-Shop für 22,50 Euro (Selbstausdruck).

Im Spielplan: www.schatzkistl.de

„Impro Night Mannheim“ bietet Publikum Unterhaltung auf Zuruf

Mannheim. Hier gibt’s Unterhaltung auf Zuruf: Bei der „Impro Night Mannheim“ lassen Bühnen-Profis am Freitag, 14. April, 20 Uhr, im Improtheater Mannheim „Geschichten entstehen und das blitzschnell, spontan, lustig und immer wieder neu!“ Karten gibt es für zwölf Euro im Webshop des Theaters.

Show-Link: www.improtheater-mannheim.de

Finnische Band Rotten Sound sorgt für finstere Frühlingsstimmung in Weinheimer Café Central

Weinheim. Zum einem finster grollenden Frühlingsabend mit der finnischen Grindcore-Band Rotten Sound lädt das Weinheimer Café Central am Freitag, 14. April, ein. Das Harcore- und Metal-Vorprogramm ist mit den Bands Tausend Löwen unter Feinden und Vomit Spell bestückt, Start ist um 20 Uhr. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro, im Webshop gibt es Digital-Tickets für 13,20 Euro. Tickets: https://cafecentral.de

SAMSTAG

Konzert von Elevtropop-Band ClockClock ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert der Mannheimer Electropop-Band ClockClock am Samstag, 15. April, in der Alten Feuerwache Mannheim.

Premiere von Nationaltheater-Tanzabend „Young Lovers“ ausgebucht

Mannheim. „Freudige Aufregung, Schmetterlinge im Bauch, der erste Kuss, der erste Schmerz“: Dem rauschenden Gefühlstaumel der ersten Liebe widmet sich der dreiteilige Tanzabend „Young Lovers“, der am Samstag, 15. April, im Alten Kino Franklin des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) seine – bereits ausverkaufte - Premiere feiert. Zu sehen sind Choreografien von Tanzintendant Stephan Thoss sowie von Nadav Zelner, Imre van Opstal und Marne van Opstal. Karten gibt es erst wieder für die Aufführung am 29. April, 19.30 Uhr. Sie kosten zwischen 8,50 und 33 Euro, ermäßigt zwischen 6,40 und 25 Euro.

NTM-Informationen: www.nationaltheater-mannheim.deProbentrailer „Young Lovers“:

„Masterbabbler und Blues-Poet“ Arnim Töpel lädt in Mannheimer Schatzkistl zu musikalischer Reise

Mannheim. Den „Masterbabbler und Blues-Poet“, alias Musikkabarettist Arnim Töpel, kann das Mannheimer Schatzkistl am Samstag, 15. April, um 20 Uhr begrüßen. Töpel führt dort sein Programm „Mei Mussisch - Meine Musik (un demm Günda seini)“ auf - wobei „Günda“ sein Alter (Bühnen-)Ego meint. Der Künstler nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise zu seinen Anfängen und durch seine neun Soloprogramme hindurch. Karten zum selber Drucken gibt’s im Webshop für 22,50 Euro. Im Netz: www.schatzkistl.de

Mannheimer Eintanzhaus führt „Tanztrialog“ mit Freiburg und Stuttgart

Mannheim. Eine überregionale Tanzkooperation feiert mit dem „Tanztrialog“ am Samstag, 15. April, 20 Uhr, im Mannheimer Eintanzhaus Premiere. Darin rückt das Eintanzhaus näher mit dem TanzLabor Roxy Ulm und dem Tanznetz Freiburg zusammen: Pablo Sansalvador (Ulm), Magdalena Weniger (Freiburg) und Julie Pécard (Mannheim) entwickeln mit einem gemeinsamen Team von vier Tänzerinnen bzw. Tänzern sowie technisch-organisatorischer Unterstützung aus allen drei Städten jeweils ein eigenes künstlerisches Konzept. Karten kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro.

Mehr: https://eintanzhaus.de

Tocotronic-Frontmann Dirk von Lowtzow stellt neues Buch im Heidelberger Karlstorbahnhof vor

Heidelberg. Einen Einblick in sein zweites, im März erschienenes Buch „Ich tauche auf“ gibt Dirk von Lowtzow, Frontmann der Kult-Indie-Band Tocotronic, bei einem Mix aus Lesung und Konzert am Samstag, 15. April, 20 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof (KTB). „Ich tauche auf“ ist einerseits Tagebuchroman über ein Jahr im Leben des Musikers, heißt es auf der KTB-Homepage. Es ist aber auch „das Stimmungsbild eines Landes in pandemischen Zeiten, eine Odyssee des Alltäglichen zwischen Zweifeln, Ängsten, Hoffnung und Liebe und der Entstehungsbericht des Tocotronic-Albums 'Nie wieder Krieg'.“ Zur Lesung bringt von Lowtzow seine Akustikgitarre und Tocotronic-Songs aus 30 Jahren mit. An der Abendkasse beträgt der Einlass 24 Euro, im Online-Vorverkauf gibt es die Karten für 23 Euro (plus Gebühr). Alles Weitere: www.karlstorbahnhof.de

Dirk von Lowtzow, „Sehnsucht nach unten“:

Kinder-Show „Jan & Henry“ gastiert in Mannheimer Capitol

Mannheim. Mit ihrer musikalischen Show statten die TV-bekannten Erdmännchen-Brüder „Jan & Henry“ dem Mannheimer Capitol am Samstag, 15. April, 14 Uhr, einen Bühnenbesuch ab. Als „Superdetektive“ löst das von Puppenvater Martin Reinl kreierte Duo dort ein spannendes Rätsel um ein geheimnisvolle Mietshaus Nummer 5 in der Schumannstraße. Karten für die Theater-Lichtermeer-Produktion kosten zwischen 25,60 und 31,60 Euro, ermäßigt zwischen 22,60 und 28,60 Euro. Die Capitol-Kasse ist unter Tel. 0621/3367333 zu erreichen. Im Internet-Shop kosten Tickets zum selber Drucken zwischen 28,10 und 31,10 Euro, bzw. zwischen 23,60 und 31,10 Euro.

Zur Show: www.capitol-mannheim.de

Dortmunder Alt-Punkband The Idiots spielt in Mannheimer 7er Club

Mannheim. Eine „Metal Punk 'n' Roll Extravaganza“ erwartet das Publikum am Samstag, 15. April, im Mannheimer 7er Club, wo die altehrwürdige, 1978 in Dortmund gegründete Punkband The Idiots eine Konzertaudienz gewährt. Im Vorprogramm sind ab 19.30 Uhr die Hängerbänd und Pain City zu hören. Karten können im Webshop zum Preis von 25,40 Euro (plus Gebühr) erworben werden. Mehr: https://7er-club.de

SONNTAG

Marco Rizzi und Rudolf Meister eröffnen Kammermusikreihe auf Mannheimer Bundesgartenschau

Mannheim. Die Eröffnungsfeier der Kammermusikreihe „Meister präsentiert…“ steht am Sonntag, 16 April, um 11 Uhr auf dem Programm der Mannheimer Bundesgartenschau (Buga 23). Die preisgekrönten Musiker und Musikprofessoren Marco Rizzi (Violine) und Rudolf Meister (Klavier) bringen auf der Freilichtbühne Parkschale die sogenannte „Frühlingssonate“ von Beethoven und die A-Dur-Sonate von Brahms zu Gehör - womit die Mannheimer Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst eine Reihe von insgesamt 14 Buga-Konzerten startet. Buga-23-Geschäftsführer Michael Schnellbach und Oberbürgermeister Peter Kurz begrüßen das Publikum. Um 13 Uhr folgt ein Auftritt von Pianistin Minyoung Kim. Mehr Infos, auch zu den Eintrittskonditionen, gibt es im Internet.

Buga-Homepage: www.buga23.de

Junges Nationaltheater setzt sich in „Prometheus – Burning Down the House“ mit Freiheitsbegriff auseinander

Mannheim. An ein Publikum ab zehn Jahren richtet sich das Manuel Mosers Stück „Prometheus – Burning Down the House“, das ab Sonntag, 16. April, 16 Uhr, im Saal des Jungen Nationaltheaters Mannheim Premiere hat. In der Uraufführung geht es darum, wie sehr unser Freiheitsbegriff von einem alten Mythos und Bildern von Stärke und Männlichkeit geprägt ist: „Ist Prometheus ein Held, weil er eine schwere Strafe erträgt, damit die schwachen Menschen nicht mehr frieren müssen? Oder trägt er Schuld an der zerstörerischen Kraft, die die Menschheit mit Hilfe des Feuers der Natur gegenüber entfaltet?“ Karten kosten 13 Euro, ermäßigt sieben Euro, der Geschwisterpreis beträgt vier Euro. Am Freitag, 14. April, 18.30 Uhr, findet vor der Premiere die öffentliche Hauptprobe statt (Eintritt: zwei Euro). Für die Premiere gab es aktuell noch Restkarten, die nächste reguläre Vorstellung steht am Dienstag, 18. April, 11 Uhr, auf dem Spielplan.

Mehr dazu: www.nationaltheater-mannheim.de

Konzertveranstalterin Margit Gehrisch verabschiedet sich mit Farewell-Konzert in Lorscher Nibelungenhalle

Lorsch. Bei ihr war im Verlauf der vergangenen drei Dekaden zu Gast, was im Rockgeschäft Rang und Namen hat. Nun verabschiedet sich die langjährige Geschäftsführerin des Bensheimer Musiktheater Rex, Margit Gehrisch, mit einem Farewell-Konzert am Sonntag, 16. April, in der Lorscher Nibelungenhalle von Freunden, Weggefährten, Fans und Akteuren vor und hinter der Bühne. Ab 16 Uhr tritt die Elville Blues Band auf, wobei Gitarrist Tom Schaffert, Organist Tom Karbs, Drummer Sam Sommer und Bassist Frowin Ickler von Sängerin Jessica Born und Vokalist/Gitarrist Thomas Heinen verstärkt verstärkt werden. Um 19.30 musizieren die R&B Allstars, in deren Reihen sich unter anderem Pete York (Spencer Davis Group), Albie Donnelly, Miller Anderson (T. Rex), Colin Hodgkinson (Whitesnake/Emerson Lake & Palmer), Greg Barrett und Sänger Chris Farlowe (Colosseum) finden. Die Band spielt das Konzert der „The Sheiks of Boogie“-Tour von 1998, mit dem sie erstmals bei Margit Gehrisch zu Gast gewesen waren. Karten kosten im ADticket-Webshop 23 Euro (plus Gebühr).

Ticket-Link und Infos: www.adticket.de

Junges Theater Heidelberg zeigt „turbokapitalistisches Endzeit-Spektakel“

Heidelberg. Immer nur dieselbe olle Leier? „Ja klar und am Ende ist dann eh wieder der Kapitalismus schuld“ heißt die neue Produktion des Jungen Theaters Heidelberg, die am Sonntag, 16. April, im Zwinger 3 seine bereits ausverkaufte Premiere feiert. Das Kollektiv Neuland lädt in seiner zweiten Arbeit am Theater der Stadt das Publikum ab 14 Jahren zu einem „turbokapitalistischen Endzeit-Spektakel ein und stellt sich dabei den (unangenehmen) Fragen nach Privilegien, Chancengleichheit und Klassenzugehörigkeit.“ Wenige Restkarten (für 14 Euro, ermäßigt sieben Euro) gab es aktuell für die nächste Vorstellung am Dienstag, 18. April, 11.30 Uhr, sowie für Mittwoch, 19. April, 19 Uhr. Theaterprogramm:

www.theaterheidelberg.de

Comedian Jens Wienand tritt an Mannheimer Improtheater auf

Mannheim. Als „Showstarter“ tritt Comedian Jens Wienand am Sonntag, 16. April, um 19 Uhr am Mannheimer Improtheater in Solo-Aktion. „Verschiedene Emotionen, das Leben als Krimi oder Historiendrama, Dialoge mit sich selbst oder gereimte Monologe in der Paarbeziehung: All das bringt Jens Wienand auf die Bühne.“ Karten dafür kosten im Theater-Webshop zwölf Euro. Mehr: www.improtheater-mannheim.de

MONTAG

6. Akademiekonzert mit Anja Bihlmaie am Pult und Rafał Blechacz als Solist

Mannheim. Werken von Maurice Ravel, Frédéric Chopin und Claude Debussy widmet sich die Musikalische Akademie des Mannheimer Nationaltheaters bei ihrem 6. Akademiekonzert, das am Montag und Dienstag, 17. April, jeweils um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten aufgeführt wird. Anja Bihlmaie, Chefdirigentin des Residentie Orkest Den Haag, übernimmt dabei die Leitung. Solist des Abends ist Pianist Rafał Blechacz, der mit Chopins Klavierkonzert Nr. 1 zu erleben ist. Außerdem erklingen im Mozartsaal Ravels „Le Tombeau de Couperin“ und „Alborada del gracioso“ sowie Debussys „La mer“. Karten kosten zwischen 15 und 51 Euro, mit „MorgenCard“ zwischen 15 und 44,90 Euro (Abholung an der Abendkasse oder via „Print@Home“-Selbstausdruck). Um 19.15 Uhr finden jeweils Einführungsgespräche statt.

https://musikalische-akademie.de

Richie Beirach und Hübner-Brüder geben Konzert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis

Mannheim. „Die Piano Legende bei uns im Club“ kann das Mannheimer Ella & Louis am Montag, 17. April, um 20 Uhr begrüßen, wenn sich dort Richie Beirach an den Flügel setzt. Der 75-jährige Altmeister des ausdrucksvollen, lyrisch-melodischen Spiels kommt indes nicht alleine, sondern zusammen mit „Huebner2“ - wohinter sich sie Brüder Gregor und Veit Hübner verbergen. Der erste spielt die Violine, der zweite den Bass, aber beide sind gleichermaßen Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg. Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro, in der B-Platzkategorie 20 Euro. An der Abendkasse werden zwei Euro zusätzlich veranschlagt.

Ella & Louis-Homepage: www.ellalouis.de

Richie Beirach und Gregor Huebner, „Sunday song“:

DIENSTAG

Schauburg München gastiert mit „Ein deutsches Mädchen“ am Ludwigshafener Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Die Geschichte der jungen Aussteigerin aus der Neonazi-Szene erzählt das Jugendtheaterstück „Ein deutsches Mädchen“, mit dem die Schauburg München am Dienstag, 18. April, um 10 und 19 Uhr im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu Gast ist. Das Schauspiel-Solo basiert auf der gleichnamigen Autobiografie von Autorin Heidi Benneckenstein („Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie“) und richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren. Ulrike Günther inszeniert das Stück mit Schauspielerin Lucia Schierenbeck. Der Eintritt kostet zum Einheitspreis zehn Euro, ermäßigt sechs Euro. Pfalzbau-Theater: www.theater-im-pfalzbau.de

Jazz Lounge in Alter Feuerwache präsentiert Hochschulbands aus Mannheim, Mainz und Stuttgart

Mannheim. Drei Bands aus den Jazzabteilungen der Hochschulen für Musik in Mainz, Mannheim und Stuttgart spielen am Dienstag, 18. April, ab 20 Uhr, in der Jazz Lounge der Alten Feuerwache Mannheim. Namentlich sind bei diesem „SWR2 Jazz College“-Abend Smuk - die Mannheimer Band von Schlagzeuger Micha Jesske - sowie die Mainzer Formation Mobilè und das Stuttgarter Samuel Restle Oktett zu hören. Der Eintritt ist frei.

MITTWOCH

Stardirigent Ken Nagano und Hamburgisches Staatsorchester konzertieren bei Pro Arte in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Das Hamburgische Staatsorchester unter Leitung von Stardirigent Kent Nagano musiziert im Rahmen der Pro-Arte-Konzertreihe am Mittwoch, 19. April, um 20 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten. Solist an der Violine ist Christian Tetzlaff. „Überall wo Nagano künstlerisch arbeitet, entsteht Außergewöhnliches und Innovatives. Seine Orchester formte er gleichermaßen zu absoluten Spitzenorchestern“, so die Ankündigung zu dem Abend, bei dem das Violinkonzert D-Dur op. 77 und die Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 von Johannes Brahms gespielt werden. Karten kosten zwischen 69 und 119 Euro (plus Gebühr). Mehr: www.pro-arte-konzerte-mannheim.de

Komiker Ingo Appelt tröstet Publikum als „Staats-Trainer“ in Mannheimer Capitol

Mannheim. Zu neuen humoristischen Hören schwingt sich Comedian Ingo Appelt offenbar in seinem aktuellen Programm auf: „Mehr Spaß war nie!“, vermeldet das Mannheimer Capitol mit Blick auf Appelts Auftritt am Mittwoch, 19. April, 20 Uhr, bei dem der sein Solo „Der Staats-Trainer“ vorstellt. Zu sehen gibt’s einen „Ingo für alle – alle Überforderten und Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten.“ Er will uns „aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus.“ Der Eintritt kostet 30,65 Euro (freie Platzwahl), Karten gibt’s beim Capitol unter Tel. 0621/3367333. Online kann man sie für 33,15 erwerben und selber ausdrucken. Mehr: www.capitol-mannheim.de

Schöne-Mannheims-Auftritt in Mannheimer Schatzkistl ausverkauft

Mannheim. Schon ausverkauft ist die Abendveranstaltung mit der Musikkabarett-Gruppe Schöne Mannheims, die am Mittwoch 19. April, im Mannheimer Schatzkistl konzertieren.