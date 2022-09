Tanzen, träumen, genießen - Bukahara begeistert Fans in Heidelberg

So langsam sollte man annehmen, die kulturellen Einschnitte der Corona-Pandemie hätten sich auserzählt. Doch wer an diesem Abend den Blick nach Heidelberg richtet, der spürt noch immer, wie viele Konzerttermine pandemiebedingt auf ihre Nachholung warten – wenn die denn überhaupt durchführbar ist. Erfreulicherweise darf sich dieses wehmütige Gefühl in diesen Stunden in die helle Vorfreude

...