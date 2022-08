Mannheimer Seebühne zeigt die Kraft des europäischen Zusammenhalts

Allein, wenn Hauptorganisator Michel Maugé bei seiner Eröffnungsrede deutlich darum bittet, zu Beethovens Europa-Hymne doch bitte aufzustehen, ist das schon ein Bekenntnis, das es in dieser Form häufig gar nicht mehr in die Realpolitik schafft. Dennoch ist in diesen Stunden sogar noch sehr viel wichtiger, wer hier spielt. Denn es sind mehr als 50 junge Musiker aus 27 Nationen, die sich – zum

...