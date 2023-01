Preisträger des Kulturrätsels stehen fest - und einen besonderen Hauptgewinn gibt es auch

Mannheim. Die Gewinnerin steht fest: Kathrin Lustig erhält den ersten Preis beim traditionellen, vorweihnachtlichen Kulturrätsel dieser Zeitung. „Ach Gott, ach Gott“, entgegnet die 46-Jährige, als wir sie telefonisch von ihrem Losglück informieren - und fragt lachend nach: „Was hab’ ich denn jetzt gewonnen?“ Denn auch dies war zunächst ein Rätsel geblieben, das nun enthüllt werden soll: ein Mittagessen mit einer der Personen, die in dem Quiz gesucht worden war.

Dabei galt es, insgesamt elf Schauspielerinnen und Schauspielern aus Mannheim und der Metropolregion auf die Spur zu kommen, Persönlichkeiten, die auf den Bühnen, Leinwänden und Bildschirmen hierzulande wie auch international für Nervenkitzel und Nachdenken, für Lachen, Tränen und Staunen, kurz: für große Gefühle und Unterhaltung sorgen oder sorgten. Wer alle richtig erriet - von Devrim Lingnau bis Nina Kunzendorf - und ihre Namen in den Quiz-Coupon eintrug, setzte mithin Buchstaben für Buchstaben die Lösung zusammen: „Ochs und Esel“.

„Ungewöhnlich“, urteilt die Gewinnerin über den Preis - mit Blick auf das Thema hätte sie eher mit Theaterkarten oder Ähnlichem gerechnet. Auf die Frage, mit wem der Schauspielerinnen oder Schauspieler sie gerne essen würde (der Kreis ist freilich naturgemäß auf die Lebenden beschränkt ...), bittet sich die Schwetzingerin Bedenkzeit aus.

Vorfreude auf die nächste Runde

„Es war schon schwer, muss ich sagen“, meint sie zu den Quizfragen und räumt ein, „ehrlich gesagt ein bisschen“ auf Unterstützung zurückgegriffen zu haben: bei Google. „Das fand ich gut, weil es auch ja ein bisschen hier den regionalen Bezug hat“, urteilt sie über das Rätselspiel. Und wenn jenes in einem Jahr in seine nächste Runde geht: „Gerne wieder so!“

Wer bei der Verlosung unter den richtigen Einsendungen Platz zwei bis fünf belegt hat, darf sich über einen Büchergutschein freuen. Einen Gegenwert von 100 Euro hat der, den die - darüber offenkundig sehr erfreute - zweitplatzierte Dorothea Zeisel erhält. „Das ist ja toll, ich habe gewusst, dass ich diesmal gewinne“, eröffnet sie dem Anrufer. „Weil es so einen Spaß gemacht hat diesmal, ich habe es mit so einer Liebe gemacht und mich jeden Tag gefreut.“

Sie fand die Idee, jetzt gerade diese Geschichten zu nehmen, besonders gelungen, erläutert die Weinheimerin, die bereits seit Jahren an dem Quiz der Kulturredaktion teilnimmt. „Ich fand es einfach gut - und anspruchsvoll. So soll es ja auch sein. Da musst man schon so fünf oder zehn Minuten knobeln bei jedem“, so die 73-Jährige, die wieder in den Schuldienst eingestiegen ist und ukrainische Geflüchtete in einer Mannheimer Schule betreut - und gerade aus dem Unterricht kommt, als wir sie erreichen.

Rätselspaß und ein wenig Glück

Ein Büchergutschein im Wert von 50 Euro geht für Platz drei an Joachim Költzsch in Mannheim (den wir zunächst nicht persönlich erreichten), mit jeweils 25 Euro sind die für Andrea Backhaus (Platz vier) und Ilse Rheinschmidt (Platz fünf) verbunden. Rheinschmidt, 71 Jahre, aus Weinheim, nimmt ebenfalls schon seit mehreren Jahren gemeinsam mit ihrem Mann an dem Rätselwettbewerb teil - wobei sie diesmal die Fragen allein gelöst habe, mit ein bisschen Hilfe durch das Internet. Das Thema habe ihr gelegen, sagt sie: „Verschiedene Sachen wusste man dann auch, weil man sich damit beschäftigt. Die Schauspieler aus Mannheim und Umgebung kannte man ja teilweise“.

Andrea Backhaus aus Limburgerhof zeigt sich hocherfreut über den Gutschein: „Ich lese begeistert gern“, sagt sie. Auch sie löst einigen Jahren regelmäßig das Kulturrätsel, „und jetzt habe ich halt einmal Glück gehabt“, lacht Backhaus - und weist darauf hin, dass sie diese Nachricht ja an einem Freitag, den 13. erhält. Der kann also offensichtlich auch Glück mit sich bringen ...