Gesucht: Einer, der mit Didi, Iris und sogar Margarethe spielt

Der erste Satz eines Lexikoneintrags fällt mitunter etwas einsilbig aus. Der Gesuchte, so steht dort geschrieben, „war ein deutscher Schauspieler“. Na, schon gefunden? Nein? Gut, dann müssen offenbar noch mehr Informationen her.

Zeitsprung zurück: Am 27. Oktober 2007 wurde bekannt, dass im ZDF (lange vor Olaf Scholz) eine Zeitenwende stattfinden sollte. Nach 17 Staffeln und 18 Jahren war für Christian Wolff und seinen Förster Martin Rombach die Zeit gekommen, vom „Forsthaus Falkenau“ Abschied zu nehmen und den Forst an Hardy Krüger Junior zu übergeben. Auch Bruni Löbel und unser gesuchter deutscher Schauspieler, geboren 1923 in Worms, die beide mit ihren unnachahmlichen Figuren Herta und Vinzenz von Beginn an für die „Leichtigkeit des Seins“ im Forsthaus zuständig waren, mussten das Schloss und die ZDF-Serie verlassen.

So nehmen Sie teil Kulturrätsel zu Schauspielerinnen und Schauspieler aus Mannheim und der Region Rätselverlauf: Ab Samstag, 10. Dezember, veröffentlichen wir elf Rätsel-Teile. Jede Folge hat eine Nummer, die Antwort auf die jeweiligen Rästelteile kommt in die Kästchen mit der entsprechenden Ziffer (siehe Teilnahme-Coupon; PDF, 56 KB - hier klicken!). Aus den einzelnen Buchstaben ergibt sich ein Lösungswort. Teilnahme: Schicken Sie den ausgefüllten Coupon bis 7. Januar 2023 per Post an MANNHEIMER MORGEN, Kulturredaktion, Stichwort „Kulturrätsel“ Dudenstr. 12–26, 68167 Mannheim oder das Online-Teilnahme-Formular ausfüllen und absenden. Zu den Teilnahmebedingungen

Damit verstummte die brillante Baritonstimme des Gesuchten, der als Direktor Albrecht Brömmelkamm banalen Sätzen wie „Aus gegebenem Anlass ordne ich hiermit an, dass an meinem morgigen Geburtstag auf jegliche Art von Festivitäten, Überreichungen von Geschenken, alkoholischen Getränken et cetera et cetera verzichtet wird“ einige Gravität verleihen konnte. Zufall: Drei Jahre nach Serieneinstellung starb der Mann, der im Alter einen recht strengen linken Seitenscheitel hatte, dem Anschein nach, um auf der Schädeldecke Stellen ausfallenden Haares zu überdecken.

Als Chefmonteur Ernst Kramer, der zum Flughafen Tempelhof gekommen war, um nach Karatschi zu fliegen (und seine Frau mit seiner Geliebten Mausi zu betrügen), feierte der Gesuchte im coolen Schwarzweiß-Streifen „Die endlose Nacht“ mit der blutjungen Hannelore Elsner als Sylvia Stössi den vielleicht größten Kinotriumph. Dafür wurde er 1964 vom Club der Filmjournalisten Berlin für die beste komödiantische Leistung im deutschen Film mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet.

Bevor er aber in über 150 Produktionen für Film und TV bekannt wurde und an der Seite von so verschiedenen Leuten wie Didi Hallervorden, Iris Berben und sogar Margarethe von Trotta zu sehen war, hatte er sich einen Namen an den Theatern gemacht - an den Münchner Kammerspielen, im Staatstheater Oldenburg und in der Berliner Volksbühne. Ein deutscher Schauspieler eben.