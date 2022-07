Harte Arbeit, leichter Tanz

Am Mannheimer Theater Felina-Areal gibt es diesen Freitag die letzte Premiere der Spielzeit zu sehen: Dann präsentiert die Tanzakademie Dance Professionals Mannheim unter dem Titel „Hurry Up – We are dancing“ Choreografien des Lehrerkollegiums und von Gastchoreografen sowie ausgewählte Arbeiten der Studierenden. Zu sehen sind unter anderem Stücke von Andrea Böge, Darja Reznikova, Annett Schädlich-Hendrix, Christine Walter, Lance Hendrix und Rafael Valdivieso. Im September 2010 gründeten die beiden Tänzer, Tanzpädagogen und Choreographen Annett Schädlich-Hendrix und Lance Hendrix das mittlerweile Bafög-berechtigte Berufskolleg.

Die Aufführungen am Freitag, 22. Juli, sowie am Samstag, 23. Juli, und Montag, 25. Juli, sind bereits ausverkauft. Karten – 15 Euro, ermäßigt acht Euro – gab es aber zuletzt noch für die Vorstellung am Dienstag, 26. Juli, um 19 Uhr. Reservierungen sind unter 0621/3364886, per E-Mail an karten@theater-felina-areal.de oder über die Homepage (theater-felina.de) möglich. red