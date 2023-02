Filmmusik zum „König der Löwen“ im Rosengarten

Mannheim. Der Zeichentrickfilm „Der König der Löwen“ zieht seit Jahrzehnten sämtliche Generationen in seinen Bann. Das liegt einerseits an der rührenden Geschichte von Simba, der sich vom Löwenbaby zum gerechten König des „Geweihten Landes“ entwickelt. Andererseits verzaubert die zeitlose Filmmusik dank ihren eingängigen Melodien und wundervollen Texte. Die Show „Der König der Löwen - The Music Live in Concert“, eine Produktion von der Highlight Concerts GmbH, ist am Freitagnachmittag im Rosengarten gastiert. Dabei nahmen die rund 70 Mitwirkenden, darunter ein virtuoses Orchester, ein kongenialer Chor sowie vier stimmgewaltige Solisten, das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die afrikanische Savanne.

Während im Freien winterliche Temperaturen herrschen, geht im Musensaal die Sonne auf. Farbenfroh gekleidete Chorsängerinnen und Chorsänger sowie das Cinema Festival Symphonics unter der künstlerischen Leitung von Stephen Ellery betreten die Bühne. Mit einer großen Portion Lebensfreude eröffnen das Ensemble zusammen mit einem Solosänger und einer Sängerin das Konzert mit dem fröhlichen Lied „Der Löwe schläft heut‘ Nacht“. Die Musik, die bei dieser Show überwiegend in deutscher Sprache gesungen wird, stammt aus der Feder von Sir Elton John und Hans Zimmer. Traditionelle Afrikanische Melodien und Trommeln, gepaart mit modernen Klängen, kreieren eine besonders mitreißende Melange. Die emotionalen Songs sorgen daher für viel Gänsehaut. Ob die dramatische Hymne „Seid bereit“, das spritzige „Hakunamata“, das düstere „Putz weg“ oder die romantische Ballade „Kann es wirklich Liebe sein?“, die Mitwirkenden überzeugen mit Stimme und musikalischen Harmonien. Die Interpretation von „Kreislauf des Lebens“ ist eines der Höhepunkte der Musikshow.

Reise in die Savanne

Während die Künstler die Filmmusik intonieren, werden auf die große Leinwand Animationen projiziert. So fiebern die Gäste mit Simba mit: Sie erleben, wie aus dem tapsigen Baby schließlich ein stattlicher Löwe mit prächtiger Mähne wird. Mal trampeln riesige Elefantenherden über das weite Land, dann sieht man Simba beim Erkunden der Welt. Auch edle Leoparden, das Warzenschwein Pumba sowie Erdmännchen Timon sind Teil des ewigen Kreislaufs des Lebens – wo schließlich Simba seinen Platz findet. Nach tosendem Applaus verabschiedet sich das Ensemble, allerdings nicht ohne ein packendes Medley der größten Hits als bejubelte Zugabe zu servieren.