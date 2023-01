Erika Stucky kommt auf ihrer Weltreise auch durch Mannheim

Auch das lerne man „on the road“, unterwegs also, sagt Erika Stucky: „Vielleicht ist jetzt Sushi und Fondue nicht die supergeeignetste von allen Kombination. Aber eigentlich kannst du fast alles kombinieren, wenn du’s nur einigermaßen ehrlich meinst und wie so ein Gebet anpackst. Dann geht verdammt viel zusammen, was man sich nicht vorher vorstellen kann.“ Nun kann man sich eine ganze Menge

...