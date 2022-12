Streaming im Januar: Neue Namen, bekannte Titel

Ein neuer Player mischt seit dem 8. Dezember auf dem umkämpften, immer unübersichtlicher werdenden Streamingdienst-Markt mit: Paramount+. Der amerikanische Internetanbieter, ein Service von Paramount Global, hieß in den USA bis zu seiner Umbenennung im März 2021 CBS All Access und baut sein Netz durch Kooperationen und Aufkäufe aus. In Deutschland ist der Dienst über Sky verfügbar, alternativ

...