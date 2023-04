Fred Fuchs fragt nach: Ralph geht auf Weltreise

Aber sein Urlaub, der dauert nicht nur drei Wochen. Der dauert lange – 52 Wochen, ein ganzes Jahr, um genau zu sein. Ralph Mehlhorn von „Radio Regenbogen“ will zuerst nach Portugal und Spanien. Dann fliegt er in die USA nach Texas – um danach in Mittel- und Südamerika an Stränden zu liegen, sich Vulkane anzusehen und im Amazonas wilden und teilweise auch gefährlichen Tieren zu begegnen. Ralph reist mit Rucksack und nimmt sich Hotels. Und natürlich: Er denkt trotzdem ganz viel an Fred fuchs und schreibt ihm, wann immer möglich, eine Postkarte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1







Aber was wird aus Fred? Der bleibt ja in Mannheim. Keine Sorge! Mit dem Podcast „Fred Fuchs fragt nach“ geht es weiter. Denn jemand anderes vom Radio übernimmt Ralphs Part. Was wir schon verraten können: Es ist eine „Sie“. Sie kennt die Redakteurinnen und Redakteure vom „Mannheimer Morgen“ – und sie hat die gleiche Haarfarbe wie Fred Fuchs’ Fell. Wer genau es ist, erfahrt ihr im Podcast.