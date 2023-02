Fred Fuchs fragt nach: Warum müssen auch Hunde in die Schule?

Locker an der Leine laufen, keinem Radfahrer hinterherjagen: Statt Englisch oder Mathematik steht bei Hunden anderer Stoff auf dem Lehrplan. In der Februar-Folge von „Fred Fuchs fragt nach“, dem Kinder-Podcast von „Radio Regenbogen“ und „Mannheimer Morgen“, geht es um ein Tier-Thema: Warum müssen Hunde eigentlich in eine Schule? Gibt es Noten und spezielle Schulen für Polizei- oder Drogenspürhunde?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1







Mantrailer (Menschen-Suchhunde) folgen nicht den Fußstapfen, sondern einer ganz Duftmischung. Jeder Mensch riecht nämlich einzigartig. Das ist vergleichbar mit einem Fingerabdruck. Bloß: Menschen können diesen feinen Duft, der bei der Zersetzung kleinster Körperschuppen entsteht, nicht wahrnehmen. Dafür braucht es eine besonders gut geschulte Nase. Während wir nur etwa fünf Millionen Riechzellen besitzen, hat der Hund 150 bis 220 Millionen in seiner Nase. Fred Fuchs ist am Ende dieser Podcast-Episode wieder ein Stück schlauer.