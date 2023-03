In zwei Bundesländern, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, ist der heutige Weltfrauentag ein Feiertag. Das ist richtig so, und der Rest Deutschlands sollte diesem Beispiel folgen. Oh nein, nicht schon wieder dieses Thema, werden viele stöhnen. Doch, schon wieder dieses Thema, und genaugenommen reicht auch gar nicht dieser eine Tag, um all die Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen zu

...