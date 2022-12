14-Jähriger steht vor Gericht

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher muss sich vor dem Frankenthaler Landgericht wegen versuchter Vergewaltigung verantworten. Dem Frankenthaler wird vorgeworfen, im vergangenen Frühjahr sowie im Sommer in Frankenthal und in Mannheim sexuelle Handlungen an Mädchen und Frauen vorgenommen zu haben. Dies geschah jeweils gegen deren Willen, schreibt das Landgericht in seiner Prozessvorschau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 14-Jährige muss sich vor dem Landgericht verantworten. © B.Zinke

So soll er eine 21-jährige Frau gegen deren Willen an ihrem Gesäß berührt haben. In zwei weiteren Fällen soll er einem 15- sowie einem 13-jährigen Mädchen jeweils bis in das Treppenhaus deren Wohnhäuser gefolgt sein und diese sexuell belästigt oder dies zumindest versucht haben. Die 15-Jährige soll er zudem geohrfeigt haben, teilt das Landgericht mit.

In einem weiteren Fall soll er eine 20 Jahre alte Prostituierte aufgesucht haben, um mit dieser den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Die Frau soll das im Hinblick auf das junge Alter des Angeklagten abgelehnt haben. Daraufhin soll der Angeklagte versucht haben, die Frau zu vergewaltigen. Dabei würgte der 14-Jährige sie auch. Der 20-jährigen Frau gelang es schließlich, durch die Wohnungstür zu entkommen.

In einem weiteren Fall soll der Frankenthaler ein siebenjähriges Mädchen aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Zudem soll er das Kind über dessen Kleidung unsittlich berührt haben, scheibt das Landgericht.

Der Angeklagte ist vorbestraft und befindet sich in dieser Sache in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen hat er sich nicht geäußert. Der Prozess beginnt am Montag, 9. Januar, 9 Uhr, vor der Großen Strafkammer als Jugendschutzkammer und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. mek