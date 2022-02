Überschuldung in der Region stark rückläufig

Die Zahl der überschuldeten Verbraucher in der Metropolregion Rhein-Neckar hat im vergangenen Jahr trotz der Pandemie einen Tiefstand erreicht. Und: Sie liegt jetzt sogar so niedrig wie noch nie seit 2008 - dem Beginn der Erhebungen der Mannheimer Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Laut dem Schuldneratlas 2021 waren im Vergleich zum Vorjahr mit 187 000 Privatpersonen 8000 weniger überschuldet. Das ist ein Rückgang um vier Prozent. Die Überschuldungsquote - die Zahl der Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen - ist demnach um einen Punkt auf 9,05 Prozent und damit erstmals seit einem Jahrzehnt unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen. Offensichtlich stützen die staatlichen Hilfsmaßnahmen die Unternehmen und damit die Arbeitsplätze und Verbraucher, vermutet Creditreform-Geschäftsführer Oliver Dangmann.

Zum ersten Mal seit der Erhebung ist die Schuldnerquote in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten der Metropolregion gefallen. Am höchsten liegt die Verschuldung mit einer Quote von 14,63 Prozent in Ludwigshafen, dahinter kommen Worms (12,95) und Mannheim (12,36). Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Verbraucher, deren Einnahmen die Ausgaben und Zahlungsverpflichtungen nicht decken können, in Heidelberg am niedrigsten. Der Wert erreicht jetzt 5,43 Prozent (Vorjahr: 6,17). Damit klettert die Universitätsstadt bundesweit um vier Positionen auf Rang 34. In Baden-Württemberg belegt Heidelberg jetzt nach Tübingen den zweiten Platz. Die regionalen Unterschiede in der Region bleiben beträchtlich: Das Gefälle zwischen Heidelberg und Ludwigshafen beträgt immerhin 9,2 Prozentpunkte.

Entgegen dem Trend ist die Zahl der Privatinsolvenzen erstmals seit einem Jahrzehnt wieder deutlich gestiegen. Dangmann führt dies auf eine Gesetzesreform zurück. Überschuldete Verbraucher können seit 2021 bereits nach drei statt sechs Jahren von ihren Restschulden befreit werden. Überschuldete Verbraucher warteten deshalb mit ihrem Insolvenzantrag, daher kommt es nach einem deutlichen Rückgang 2020 seit Jahresbeginn zu einem Ansturm auf die Amtsgerichte, der nun die Statistik ein wenig verzerrt.

Bericht Wirtschaft

