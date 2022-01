„2021 war ein Rekordjahr für SAP“, sagt der Vorstandsvorsitzende Christian Klein auf der virtuellen Jahrespressekonferenz. Hinter ihm das Logo und der Slogan „The best run“. Was so viel heißen soll wie: Mit Systemen von SAP laufen die Geschäftsprozesse von Unternehmen am besten.

Viele Kunden sind nach Angaben von Klein auf sogenannte Cloudsoftware umstiegen – also auf Programme, die

...