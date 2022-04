Die BASF stoppt ihr Russland-Geschäft jetzt fast komplett. Am 3. März hatte der Ludwigshafener Chemiekonzern bekanntgegeben, dass er keine neuen Geschäfte mehr mit Russland und Belarus abschließen will – als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Jetzt geht BASF noch einen Schritt weiter: Bis Anfang Juli sollen nun alle Aktivitäten in den beiden Ländern eingestellt

...