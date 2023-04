Volvo: Start für die Navigations-App Waze

Wer einen Volvo mit integriertem Google Infotainmentsystem fährt, kann ab sofort die Navigations-App Waze nutzen. Der schwedische Premium-Automobilhersteller erweitert seine fahrzeugeigene Bibliothek um die beliebte App, die Echtzeit-Verkehrsinformationen, Warnmeldungen und weitere Navigationsfunktionen bietet. Waze-Nutzer können zudem Hindernisse und Störungen entlang der Route melden und in Echtzeit mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen. Damit werden Fahrten noch einfacher und sicherer.



Die von Smartphones bekannte Waze App wird direkt auf dem großen Touchscreen des Google Infotainmentsystems dargestellt, über das alle neuen Volvo Modelle verfügen. Für die Nutzung ist lediglich eine vorherige Installation erforderlich, die entsprechende App steht jetzt im Google Play Store zur Verfügung, der über das Infotainmentsystem aufgerufen werden kann.



"Wir bauen unser Angebot an fahrzeuginternen Apps weiter aus und bieten unseren Kunden damit noch mehr Vorteile und Personalisierungsoptionen", sagt Erik Severinson, Global Head of New Car Programs & Operations Strategy bei Volvo Cars. Durch die eigene Software-Entwicklung und die Zusammenarbeit mit Tech-Unternehmen wie Google und Waze wolle man das Fahrerlebnis in Volvo Fahrzeugen kontinuierlich verbessern.



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Volvo Cars. Volvo Kunden auf der ganzen Welt können nun direkt über das fahrzeugeigene Infotainmentsystem auf die Echtzeit-Navigations-, Routing- und Verkehrswarnungen von Waze zugreifen", so Aron Di Castro, Director Marketing & Partnerships bei Waze. Diese würden im Auto angezeigt, ohne dass das Telefon mit dem Auto verbunden werden müsse. Damit werde ein vereinfachtes und nahtloses Fahrerlebnis garantiert.



Dank des im Volvo Cars Developer Portal angeboten Android-Emulators konnte Waze die App bereits vor der Liveschaltung virtuell im Auto testen und weiterentwickeln. Solche Testmöglichkeiten sichern ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis direkt zum Start des Angebots in den Kundenfahrzeugen.

