Volvo EX90 als "Excellence" mit Top-Komfort

Mit dem neuen Volvo EX90 "Excellence", der soeben in Shanghai vorgestellt wurde, hebt der schwedische Automobilhersteller das Komfort-Erlebnis an Bord seiner neuen vollelektrischen Top-Baureihe auf die nächste Stufe. Die limitierte Variante ist besonders auf dem Komfort im Fond spezialisiert.



"Mit dem Volvo EX90 Excellence stellen wir unsere Fähigkeit unter Beweis, im absoluten Premium-Segment innovativ zu sein und spezifische Marktanforderungen zu erfüllen", sagt Björn Annwall, Chief Commercial Officer und stellvertretender CEO von Volvo Cars.



Gegenüber der Siebensitzer-Version verfügt der Volvo EX90 Excellence über einige gezielte Design-Änderungen, die ihm ein noch selbstbewussteres Aussehen verleihen. Dazu zählen etwa das zweifarbige Farbschema und die speziell entworfenen 22-Zoll-Schmiedefelgen, die im Hinblick auf Aerodynamik, höhere Festigkeit und besseres Handling optimiert wurden.



Anstelle der zweiten Sitzreihe verfügt der Volvo EX90 Excellence über zwei komfortable Einzelsitze mit bequemen weichen Polstern. Die dreistufige Sitzheizung und die fünfstufige Massagefunktion können über ein in die Naturholz-Mittelkonsole eingelassenes Touchpanel mit Komfortsteuerung angewählt werden. Ebenfalls in der Mittelkonsole befindet sich ein Schalter aus schwedischem Orrefors-Kristall, mit dem ein Duftspender bedient wird. Es gibt drei verschiedene Düfte, die zusammen mit einer entsprechenden Ambientebeleuchtung für ein entspannendes sensorisches Erlebnis im Innenraum sorgen. Zwischen den beiden Sitzen befindet sich ein Kühlschrank für gekühlte Getränke.



Als Materialien für die Sitze kommen entweder eine hochwertige, nach strengen Nachhaltigkeitsstandards zertifizierte Tailored Wool-Wollmischung oder eine Nordico-Polsterung zum Einsatz. Nordico ist ein fortschrittliches Material, das aus Vinyl, recycelten PET-Flaschen und Kork sowie biologisch angebautem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland besteht.



Hinsichtlich Technik profitiert der Volvo EX90 Excellence von der Basis des im vergangenen Jahr vorgestellten Volvo EX90. Für große Sicherheit sorgen ein unsichtbarer Schutzschild aus Sensoren im Innen- und Außenbereich sowie der serienmäßigen Lidar-Technik von Luminar. Innen erkennt ein neues Fahrer-Monitoring-System frühzeitige Anzeichen für Müdigkeit und Ablenkung.



Der zentrale 14,5-Zoll-Bildschirm bildet den Zugang zum intuitiven Infotainmentsystem, das bereits auf eine Datenübertragung mit Highspeed-5G vorbereitet ist und damit eine neue Dimension der Konnektivität und Kommunikation ermöglicht. Lieblingsmusik und Podcasts können auch über das neue Bowers & Wilkins Audiosystem gestreamt werden, das als Volvo Premiere mit Dolby Atmos ausgestattet ist und ein einzigartiges 3D-Surround-Sound-Erlebnis bietet. Das System ist speziell auf den Innenraum des viersitzigen Volvo EX90 Excellence abgestimmt; Lautsprecher in den Kopfstützen machen das Klangerlebnis noch intensiver.



Für ein ebenso sanftes wie souveränes Fahrerlebnis sorgen die beiden Elektromotoren; die Reichweite pro Batterieladung liegt im chinesischen CLTC-Fahrzyklus bei bis zu 650 Kilometern.

