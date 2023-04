Volvo bringt natürliches Licht in den EX90

Der neue vollelektrische Volvo EX90 ist serienmäßig mit 72 sogenannten SunLike-LEDs unterwegs. Im Gegensatz zu herkömmlicher, in der Automobilindustrie verwendeter LED-Beleuchtung erzeugen sie ein natürlicheres Licht mit höherer Farbintensität und geringeren Reflexionen. Mit dieser erstmals in Serienfahrzeugen eingesetzten Technik trägt der schwedische Premium-Automobilhersteller auch zur Entlastung des Fahrers und so zu mehr Komfort und Sicherheit bei.



Obwohl die SunLike-Leuchten mit ihrem warmen, natürlichen Licht bereits seit längerem in Wohnräumen, Krankenhäusern, Schulen, Museen und im Gartenbau eingesetzt werden, sind der Volvo EX90 und sein Schwestermodell Polestar 3 die ersten Serienfahrzeuge mit dieser LED-Technik.



Die von Seoul Semiconductor entwickelte Illuminierung findet sich unter anderem im Dachhimmel, an Boden und Türen sowie im Kofferraum. Sie wird nicht nur ästhetisch ansprechend in den Innenraum eingebunden, sondern verbessert auch den Komfort: Die Unterdrückung von blauem Licht wirkt in Kombination mit dem flimmerfreien LED-Licht einer Ermüdung der Augen entgegen und kann auch Kopfschmerzen reduzieren. Die Entlastung des Fahrers erhöht zudem die Sicherheit, weil dieser sich voll auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren kann.



"Das Wohlbefinden unserer Kunden steht bei der Innenraumgestaltung von Volvo Cars immer im Vordergrund. Mit der Einführung von SunLike-LEDs zeigen wir, dass wir unseren Kunden mithilfe innovativer Technik ein Premium-Fahrzeugerlebnis bieten.

Durch die Nutzung des Lichtspektrums der SunLike-LEDs kommen darüber hinaus auch die fortschrittlichen Materialien und das Interieurdesign des Volvo EX90 deutlicher und ohne Farbverfälschung zur Geltung", betont Dan Fidgett, bei Volvo Cars für Farben und Materialien verantwortlich.



Als Ergänzung zum Holzdekor von Volvo und weiteren natürlichen Materialien im Innenraum seien die Leuchten ein zentraler Bestandteil der skandinavischen Designsprache der Marke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1