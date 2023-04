Neues Infotainment im Citroen C4

Citroen stattet den C4 und den elektrischen e-C4 mit dem neuen Infotainmentsystem "MyCitroen Drive Plus" aus und führt zusätzlich die Möglichkeit ein, das Fahrzeugdach in Schwarz unabhängig von der Fahrzeugfarbe zu bestellen. Im e-C4 X ist "MyCitroen Drive Plus" bereits verbaut.



Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über einen Zehn-Zoll-HD-Bildschirm und kann individuell über ein Widget-System vollständig angepasst werden. Widgets, die von Smartphones und Tablets mit Touchscreen bekannt sind, bieten eine schnelle Möglichkeit, Anwendungen und Inhalte auf dem Startbildschirm des Fahrzeugs anzuzeigen. Das neue System verfügt auch über einen natürlichen Sprachassistenten, der von den Fahrzeuginsassen mit dem Befehl "Hello Citroën" aktiviert werden kann. Das System ist in der Lage, 20 Sprachen zu verstehen, visuelles und Audio-Feedback zu geben und auf zahlreiche Befehle für die fahrzeugeigenen Systeme wie Klimatisierung, Navigation, Medien und Telefon zu reagieren.



MyCitroen Drive Plus ermöglicht es Fahrzeuginsassen, ihre Smartphone Anwendungen zu nutzen, ohne das Telefon per Kabel mit dem Fahrzeug zu verbinden. Das System bietet drahtlose Konnektivität und ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Die kompatiblen Anwendungen werden direkt auf dem zentralen Interface-Bildschirm angezeigt und ermöglichen einen sicheren Zugriff, ohne die Augen von der Straße zu nehmen.



Dieses System ist anpassbar und skalierbar. Mit dem Advanced Profile Management kann es bis zu acht verschiedene Profile für die Fahrzeugnutzer speichern, von denen jedes mit zwei Smartphones im Fahrzeug verknüpft werden kann. Das Infotainment umfasst auch einen Over-The-Air-Kartenaktualisierungsdienst über TomTom, bei dem die Navigationskarten jeden Monat automatisch aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass das System auf dem neuesten Stand ist.

