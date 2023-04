Vollelektrischer Reichweiten-Champion: Volkswagen ID.7

Volkswagen bringt noch heuer in Europa und China den neuen ID.7 für die gehobene Mittelklasse ab etwa 60.000 Euro auf dem Markt. Bis zu 700 Kilometer Reichweite nach WLTP, souveräner Antrieb mit 210 kW/286 PS, großzügiger Innenraum und ein weiterentwickeltes Bedienkonzept mit Premiumtechnologien zeichnen die fast fünf Meter lange, hochwertige Reiselimousine aus. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war bei der Weltpremiere in Berlin dabei.



In einer E-Offensive bringt Volkswagen bis 2026 noch neun weitere E-Modelle, erklärte Imelda Labbé, Markenvorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei der Weltpremiere in Berlin: Heuer starten noch der neue ID.3 und der ID. Buzz mit langem Radstand, während nächstes Jahr ein elektrisches Kompakt-SUV und der ID. 2all für unter 25.000 Euro kommen. Der neue ID.7 wird für den europäischen und den nordamerikanischen Markt im VW-Werk Emden gefertigt.



Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen, betonte bei der zeitgleichen Vorstellung aus China zugeschaltet: "Mit dem ID.7 werden wir schon 2026 das breiteste E-Portfolio aller Hersteller anbieten und unser Ziel bis 2030 ist in Europa ein E-Auto-Anteil von 80 Prozent - um dann ab 2033 hier nur noch E-Autos zu produzieren."



Kai Grünitz, Markenvorstand für Technische Entwicklung, unterstrich: "Der ID.7 setzt auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens MEB durch eine sehr gute Aerodynamik sowie deutliche Effizienzsteigerungen im Bereich Antrieb und Thermomanagement neue Maßstäbe beim Thema Effizienz."



Der ID.7 erhält als erstes MEB-Modell die mit 210 kW/286 PS die bislang leistungs- und drehmomentstärkste E-Maschine eines Volkswagens - unabhängig von der gewählten Batteriegröße. Das Aggregat wurde in Kassel entwickelt und wird dort auch produziert. Neben der WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometern werden bis zu rund 200 kW Ladeleistungen prognostiziert. Das ergibt beste Langstreckentauglichkeit, insbesondere für Vielfahrer und Flottenkunden.



Das elegant abfallende Dach im Coupe-Stil trägt dazu bei, einen hervorragenden ausstattungsabhängigen Luftwiderstandsbeiwert von etwa 0,23 zu erreichen. Der lange Radstand und die kurzen Überhänge sorgen im Innenraum für ein üppiges Raumangebot für alle fünf Insassen.



Ein neues Bedien- und Displaykonzept ist in allen in relevanten Bereichen verbessert. Dazu zählen serienmäßig verbaute Features wie ein 38-Zentimeter-(15-Zoll)-Infotainment-Screen, das Augmented-Reality-Head-up-Display, eine in die erste Ebene des Infotainmentsystems integrierte Bedienung der Klimatisierung, frei belegbare Favoritentasten und ein hinterleuchteter Touch-Slider. Diese Premiumtechnologien überzeugen mit Topkomfort und hohem Alltagsnutzen.



Einige Ausstattungsoptionen gibt es sonst nur in höheren Klassen bei Premiumwettbewerbern. Das neue Panoramadach "Smart Glas" kann per Touchbedienung elektronisch blickdicht oder klar geschaltet werden. Wie viele weitere Funktionen im ID.7 kann auch die Dach-Bedienung per natürlichem Sprachbefehl über die neue Sprachassistenz "IDA" erfolgen.



Optional bieten die Vordersitze erstmals in einem Volkswagen eine adaptive Sitz-Climatronic - ganz nach Wunsch mit Kühl-, Heiz- und Trockenfunktion. Die mit dem AGR-Siegel (Aktion Gesunder Rücken e. V.) ausgezeichnete Massagefunktion gibt es dazu ebenfalls.



Abgerundet wird das Spektrum an Optionen durch ein 700-Watt-Soundsystem von Harman Kardon: 14 Highend-Lautsprecher inkl. Centerspeaker vorn und Subwoofer im Kofferraum sorgen in der neuen VW Reiselimousine für ein überzeugendes Klangerlebnis.



Assistenzsysteme wie "Travel Assist mit Schwarmdaten" wurden gemeinsam mit CARIAD, dem Software-Unternehmen des Volkswagen Konzerns, entwickelt und können im ID.7 bei Bedarf die Quer- und Längsführung übernehmen. Auf Wunsch wird ab 90 km/h auch den assistierten Spurwechsel auf der mehrspurigen Autobahn unterstützt - der Fahrer überwacht dabei den Vorgang, wird aber spürbar entlastet.



Auch das Parken kann der elektrische Volkswagen auf verschiedene Arten selbstständig erledigen. Eine davon ist die Memory-Funktion über eine Distanz von bis zu 50 Metern. Dabei sitzen die Fahrer im ID.7 oder sie überwachen den Parkvorgang per Smartphone-App von außen.



Karl Seiler / mid

